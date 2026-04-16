Trece días para que entre en concurso de acreedores el grupo Losán, con plantas en Curtis y Vilasantar

Trabajadores de Losán se manifiestan en Santiago de Compostela Cedida

El plazo del preconcurso de acreedores del grupo Losan, con plantas en Curtis y Vilasantar (A Coruña), concluye el próximo 29 de abril, según han avisado este jueves en el Senado el grupo popular y el del PSOE, entre advertencias sobre que "el tiempo se agota" y "los trabajadores llevan meses sin cobrar".

En concreto estas declaraciones las ha realizado la autora de la iniciativa, la senadora del PP Rosa Gallego, quien ha recriminado la postura de los socialistas al respecto de su propuesta -presentaron un texto alternativo y se abstuvieron en la votación, lo que no evitó que saliera adelante-.

"El 29 de abril claro que es una fecha clave", ha destacado Gallego, para quien "hay que actuar de manera urgente" y "dejarse de hablar". En su opinión, el "impacto económico excede claramente el ámbito municipal y autonómico", por lo que "corresponde al Ejecutivo Central, a través de los ministerios competentes y de la SEPI, liderar la coordinación necesaria para garantizar una solución industrial viable que preserve la actividad productiva y el empleo en todas sus plantas".

Por parte del grupo socialista, Rafael Rodríguez Villarino ha calificado de "extemporánea" la propuesta, "ahora, cuando faltan 13 días, con la espada de Damocles de un preconcurso de acreedores, para que se hagan una serie de cuestiones que, si no se hubieran hecho ya, pues realmente poco futuro tendría esta empresa, sus trabajadores y la sociedad en general".

Según este senador, "el Estado ya ha actuado, y han actuado, lo han hecho bien, con una ayuda de 35 millones de euros y por otra parte con 19 millones de euros de avales de la SEPI".

"Sobre la base de lo que aquí solicitan, creemos que está bastante bien recogido en el texto alternativo que hemos presentado", ha argumentado. "Con tan poco margen de tiempo, vamos a poner en valor lo que ya se está haciendo, y que continúe impulsando los canales de comunicación entre la SEPI y la dirección del grupo Losán para culminar el plan de reestructuración de la deuda, y hacerlo de modo coordinado y de modo conjunto", ha ahondado.

"No doy crédito"

En la réplica, la senadora del Partido Popular ha asegurado no dar "crédito" y ha defendido no poder aceptar el texto alternativo de los socialistas. "Me quedo con la boca abierta", ha señalado.

"Los trabajadores están sin cobrar y la empresa está a punto de cerrar el día 29", ha reiterado, sobre la "muy complicada" situación de las plantas.

Moción

En concreto, la moción insta al Gobierno a, en primer lugar, convocar "de manera urgente, a través de la SEPI, una mesa de trabajo institucional con el consejo de administración del grupo Losán, los representantes de los trabajadores y las administraciones autonómicas afectadas, con el fin de coordinar una solución integral antes de la finalización del plazo del preconcurso de acreedores".

En segundo término, pide "ejercer plenamente las funciones que corresponden a la SEPI como instrumento del Estado en empresas estratégicas, incluyendo la evaluación y validación técnica del plan de viabilidad, el seguimiento del cumplimiento de los compromisos derivados de los apoyos públicos concedidos y la activación, en su caso y conforme al marco legal vigente, de los instrumentos de apoyo previstos para empresas estratégicas".

En tercer lugar, reclama "una coordinación efectiva entre los ministerios competentes, dada la dimensión supraautonómica del grupo, que permita recuperar la actividad productiva, garantizar el pago íntegro de las nóminas pendientes y asegurar la continuidad del empleo en todas sus plantas".

Por último, "reconocer y atender formalmente el acuerdo unánime adoptado por los ayuntamientos afectados en la comunidad autónoma de Galicia, trasladando respuesta institucional a sus peticiones en el marco del principio de lealtad y cooperación entre administraciones".

El PP insta al Ayuntamiento de A Coruña a unirse al acuerdo de municipios afectados por la crisis de Losán Más información