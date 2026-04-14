El Ideal Gallego Fundado en 1917

Curtis

Faragulla cumpre 45 anos tecendo memoria e cultura en Teixeiro: “O ‘tradi’ está moi vivo”

A asociación cultural celebra este sábado ‘Faragulla no Tempo’, onde se reunirán varias xeracións

Lucía Tenreiro
14/04/2026 04:50
As organizadoras, con algúns dos alumnos cos que conta na actualidade Faragulla
Quintana
Transcorridos máis de 45 anos desde o nacemento da asociación, desde que aquelas mulleres valentes decidisen erguer a súa voz e poñer en valor a tradición e a cultura, a memoria de todas elas segue viva en Teixeiro.

 

Faragulla, o colectivo cultural xurdido do impulso decidido de veciñas como Victorina Núñez e sostido durante case medio século por quen recolleron o seu testemuño, está a organizar unha cita cargada de emoción, identidade e orgullo colectivo na que varias xeracións compartirán contos, acordarán técnicas e mesmo aprenderán novas artes, da man de antigos compañeiros ou mestras como Mercedes Peón. Porque “o ‘tradi’ está moi vivo”, comentan con entusiasmo Sabela, Flor e Patricia, as artífices desta convocatoria, desde os salóns do Edificio de Usos Múltiples de Teixeiro

O sábado 18 de abril, o Centro Etnográfico do Río Mandeo acollerá o Encontro Faragulla no Tempo, que non será só unha celebración, senón tamén unha viaxe compartida a través dos anos, na que as distintas xeracións poderán recoñecerse ao redor dese amor pola tradición, pola música e pola lingua galegas que sempre os mantivo unidos, aínda que “moitos xa non viven aquí, que outros marcharon pero volveron...”, sinala Patricia. 

Durante estes máis de 45 anos, por Faragulla pasaron uns 200 alumnos, tanto dos mesmo Teixeiro como de Curtis, de Aranga ou de Vilasantar. Un camiño no que as mulleres sempre exerceron como motor, o que non é casual, senón reflexo dunha realidade: o da entrega constante de todas elas por coidar e transmitir a cultura tradicional, “desde sempre”, engade Sabela. 

A xornada comezará co encontro entre antigos e actuais membros de Faragulla. Un momento de apertas e sorrisos compartidos e de emocións contidas que volverán saír á superficie a través da proxección de vídeos e imaxes inéditas, incluso de 1981. Un exercicio de memoria viva no que cada anécdota contribuirá a reconstruír a historia dunha asociación que é xa referencia en toda a comarca de Betanzos. 

Con todo, o encontro non se limitará ao recordo, xa que haberá tamén espazo para aprender e seguir creando, con dous obradoiros que permitirán afondar nas raíces da tradición: un dedicado ao tecido dun mantón tradicional de lá, guiado por Cristina Núñez, e outro centrado na recuperación de pezas de baile do antigo repertorio, con Angelina Correia e Andrés Naya

A xornada contará coa intervención destacada de Mercedes Peón, unha das voces clave da música tradicional e antiga mestra de Faragulla, “que deixou unha pegada fonda en cada unha de nós”, e con ela, Gisela Sanmartín, presidenta de Somos Pandeireteiras, achegando unha nova mirada sobre o rol das mulleres na música de raíz, que será un dos actos centrais desde Faragulla no Tempo. 

Como non podía ser doutro xeito, a celebración culminará arredor dunha mesa compartida na Reborica. Despois, foliada aberta, ese espazo onde a música e a alegría se mesturan sen artificios, mantendo viva a esencia de Galicia. ‘Faragulla no Tempo’ é unha homenaxe ás que estiveron, ás que están e ás que virán, e un canto colectivo á resistencia cultural, á memoria e á vida que segue a soar en Teixeiro.

