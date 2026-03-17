Curtis pide a Inés Rey que se una al frente común por el futuro de la empresa Losán
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, ha solicitado formalmente a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, su adhesión al acuerdo firmado por ocho ayuntamientos por el futuro del grupo Losán. En su carta, Caínzos le recuerda a la regidora que Losán "non só é un motor industrial no rural, senón que mantén o seu domicilio social e oficinas centrais no concello da Coruña, onde traballan preto de 40 persoas que, ao igual que os seus compañeiros das fábricas de Curtis e Vilasantar, sofren meses de impagos e unha parálise produtiva crítica".
La iniciativa busca que el pleno coruñés apoye la exigencia de una intervención inmediata de la SEPI y de los Ministerios de Industria y Economía. "O obxectivo desta comunicación é sumar o peso institucional da cidade da Coruña á presión que xa exercen oito municipios (Curtis, Boimorto, Melide, Mesía, Oza-Cesuras, Irixoa, Sobrado e Vilasantar) para que a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) e o Igape garantan o financiamento necesario para a reactivación do grupo", señala el alcalde.
Caínzos añade en su escrito que "a falta de liquidez non pode ser a escusa para deixar caer unha industria que é freo ao despoboamento no noso rural e parte esencial do ecosistema empresarial coruñés". Además, subraya que la unión de todas las administraciones "é o único camiño para que a Administración Xeral do Estado comprenda a urxencia dunha intervención inmediata".