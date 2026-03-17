Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Curtis

Curtis pide a Inés Rey que se una al frente común por el futuro de la empresa Losán

Redacción
17/03/2026 16:48
Protesta de los trabajadores del Grupo Losán
GERMÁN BARREIROS
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, ha solicitado formalmente a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, su adhesión al acuerdo firmado por ocho ayuntamientos por el futuro del grupo Losán. En su carta, Caínzos le recuerda a la regidora que Losán "non só é un motor industrial no rural, senón que mantén o seu domicilio social e oficinas centrais no concello da Coruña, onde traballan preto de 40 persoas que, ao igual que os seus compañeiros das fábricas de Curtis e Vilasantar, sofren meses de impagos e unha parálise produtiva crítica".

La iniciativa busca que el pleno coruñés apoye la exigencia de una intervención inmediata de la SEPI y de los Ministerios de Industria y Economía. "O obxectivo desta comunicación é sumar o peso institucional da cidade da Coruña á presión que xa exercen oito municipios (Curtis, Boimorto, Melide, Mesía, Oza-Cesuras, Irixoa, Sobrado e Vilasantar) para que a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) e o Igape garantan o financiamento necesario para a reactivación do grupo", señala el alcalde.

Caínzos añade en su escrito que "a falta de liquidez non pode ser a escusa para deixar caer unha industria que é freo ao despoboamento no noso rural e parte esencial do ecosistema empresarial coruñés". Además, subraya que la unión de todas las administraciones "é o único camiño para que a Administración Xeral do Estado comprenda a urxencia dunha intervención inmediata".

Trabajadores de Losán, durante una protesta

El Parlamento gallego pide al Gobierno un plan de viabilidad para Losán e insta a la Xunta a reunirse con el comité

Más información

Los trabajadores de Losán denuncian ante la Delegación del Gobierno que se les deben cuatro pagas

Más información
Te puede interesar

Varios operarios trabajan en los últimos retoques de Desseo

Así será la heladería más 'desseada' de A Coruña
Guillermo Parga
Jeff Cruz posa en La Marina después de realizar su espectáculo

El Rueda Cyr llega al corazón de A Coruña: el espectáculo de Jeff Cruz conquista a la ciudad
Omar Bello
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump asegura que ya no necesita ni desea el apoyo de la OTAN en Ormuz tras el rechazo de los aliados
Agencias
