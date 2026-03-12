La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis

Plantación de árboles en Curtis

La Xunta de Galicia inició este jueves el plantado de las más de 1.100 árboles de 47 especies autóctonas que se van a utilizar para crear corredores ecológicos en la parroquia de Fisteus, la de mayor tamaño del ayuntamiento coruñés de Curtis, al amparo de la actividad A Liga das Sebes.

El director del Instituto de Estudios del Territorio (IET), Enrique de Salvador, participó en un taller práctico dirigido al vecindario que se inscribió en esta iniciativa y que consistió en el plantado de 40 árboles (abruñeiros, estripeiros, pereiras bravas, sanguiños, abedules, fresnos y abeleiras) en una longitud de 84 metros dentro de una parcela propiedad del Ayuntamiento de Curtis.

Los restantes 1.075 árboles se entregarán a las personas participantes en esta liga -que se realiza en la zona de concentración parcelaria (ZCP) de Fisteus, la que está considerada como la mayor reestructuración parcelaria de la historia de Galicia- para que las planten en sus fincas y contribuyan a crear zonas verdes que protegen los cultivos y los suelos de la erosión y sirven de refugio para la fauna, favoreciendo la biodiversidad.

A Liga das Sebes es una de las buenas prácticas que se están replicando al amparo del proyecto piloto Infraestructura Verde en el Paisaje (Green InfrasTREEcture in the Landscape), acción promovida por el Ejecutivo gallego en el marco del proyecto europeo Infraestructura Verde para Bosques y Árboles (GIFT, por sus siglas en inglés).

El fin último es contribuir a la recuperación y conservación de los setos autóctonos, una estructura vegetal tradicional del paisaje agrario gallego, mediante el plantado de esos más de 1.100 árboles en los bordes de caminos de 20 fincas privadas y siete municipales de esta ZCP.

De hecho, los participantes son personas titulares de solares de relevo que colaborarán en la restauración de corredores ecológicos en los bordes de esos caminos de nueva ejecución fruto de la reestructuración parcelaria.

Los participantes, además de las plantas autóctonas, reciben material de apoyo (estacas o protecciones básicas si es preciso) y asesoramiento técnico individualizado con el fin de poner en marcha actuaciones basadas en la buena práctica 'Árboles para todos', promovida por el Gobierno provincial de Fryslân (Países Bajos), miembro del GIFT que también apoya a Galicia en el desarrollo de esta iniciativa.

Las personas inscritas deben plantar y mantener los setos durante un período mínimo de cinco años desde su entrega, facilitar el seguimiento técnico por parte de la organización y/o unidad administrativa responsable y compartir imágenes y descripciones de sus intervenciones para poder hacer un seguimiento de su evolución.

Las mejores actuaciones contarán con un reconocimiento a las buenas prácticas ambientales y paisajísticas en la conservación y cuidado de las setos. Para su concesión se tendrán en cuenta aspectos como el valor estético, la integración paisajística, la diversidad de las especies, la funcionalidad y conectividad ecológica, el diseño o la gestión creativa y consistirán en la entrega de un distintivo simbólico que no tendrá contenido económico.

Los árboles que hacen especial a A Coruña y su área metropolitana Más información

La finalidad principal del programa GIFT es fomentar la política de cohesión, facilitando el intercambio de experiencias y conocimientos de éxito en el campo de las zonas verdes, centradas en bosques y árboles, la transferencia de buenas prácticas y el aprendizaje entre los socios de esta iniciativa europea.

Impulsado en el marco del programa Interreg Europe-Feder y con un presupuesto de más de 2 millones de euros tras la aprobación de distintas acciones piloto -el 80% procedente de Fondos Feder y el 20% restante de la Xunta-, este proyecto incide en los bosques, en los árboles y en los paisajes que albergan, procurando la recuperación de servicios ecosistémicos relacionados con la biodiversidad, el clima, el agua y la erosión, entre otros.

En esta iniciativa, que lidera el IET, participan nueve entidades más de países y regiones de la Unión Europea: el Gobierno regional de Västra Götaland (Suecia), la Agencia Territorial de Flandes (Bélgica), los gobiernos provinciales de Fryslân (Países Bajos) y Rimini (Italia), la Agencia Regional de Leipzig (Alemania), el Instituto Forestal Esloveno y el Centro de Apoyo Empresarial de Kranj (también en Eslovenia), la Universidad de Letonia y la ciudad de Zagreb (Croacia).