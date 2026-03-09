El TSXG rechaza autorizar a la Xunta a realizar batidas de control del lobo en Curtis

Un ejemplar de lobo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado a la Xunta la autorización para realizar batidas de control del lobo en el ámbito de los municipios de Curtis, Ferrol y Cerdedo-Cotobade. La sala concluye que "non se demostrou un cambio de circunstancias que xustifique a modificación das medidas cautelares xa adoptadas, pois entende que os argumentos presentados sobre un incremento de ataques de lobos non están apoiados por probas técnicas suficientes".

De esta forma, rechaza la solicitud de contracautela presentada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. La sección segunda de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG destaca que las batidas de control solicitadas por la Xunta tendrían “evidentes consecuencias letais para os exemplares da especie de cuxa conservación se trata (lobo), omitindo a análise previa que o propio plan de xestión do lobo obriga a realizar”.

A eso añade que “non se achega ningunha referencia técnica contrastada dun incremento de densidade poboacional que determine un verdadeiro cambio de circunstancias respecto ao valorado no auto firme de suspensión cautelar”.

