El Parlamento gallego pide al Gobierno un plan de viabilidad para Losán e insta a la Xunta a reunirse con el comité

Trabajadores de Losán, durante una protesta GERMÁN BARREIROS

El Parlamento gallego, a través de una proposición no de ley aprobada este viernes en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo, ha pedido al Gobierno central un plan de viabilidad para el Grupo Losán -multinacional gallega especializada en la fabricación de productos derivados de la madera-, así como a la Xunta reunirse con la representación de los trabajadores, tras el encuentro pedido por ellos.

Ha sido en el debate de una iniciativa presentada por el BNG, con tres puntos, pero de la que solo salieron adelante dos -los nacionalistas no aceptaron una enmienda del PP y estos pidieron que la votación fuese por puntos- ya que no contó con el apoyo de los populares el relativo a trabajar en el diseño de un plan de viabilidad con la incorporación de la Xunta al capital de la empresa.

La plantilla de Losán pide a la SEPI un plan "urxente" para salvar 800 empleos Más información

Todo ello en relación a la situación de las fábricas en Vilasantar y Curtis, así como el centro de A Coruña, del Grupo Losán, que está en un proceso de preconcurso de acreedores con fecha tope de 28 de abril para presentar un plan. De no hacerlo entraría en un concurso de acreedores.

Esta situación afecta a unos 200 trabajadores, de ellos 66 en Curtis, 90 en Vilasantar y 30 en A Coruña, además de otras regiones españolas.

En el debate, la diputada nacionalista Iria Carreira ha instado a la Xunta a responder a "la solicitud de reunión que le pide el comité" y que trabaje "en el diseño de un plan de viabilidad", además de trasladar al Estado que "participe" en el mismo.

Los trabajadores de Losán denuncian ante la Delegación del Gobierno que se les deben cuatro pagas Más información

"Xunta y Estado tienen que dar un paso al frente", ha asegurado en una exposición en la que ha recordado que son 200 empleos "pendientes de un hilo" y con una plantilla "sin cobrar". Además, ha incidido en las ayudas percibidas por la empresa por parte de la Xunta, además de la SEPI.

"Hay un desmantelamiento con el silencio cómplice de las administraciones", ha aseverado para insistir en que "está en riesgo la viabilidad y los puestos de trabajo".

Desde las filas socialistas, la parlamentaria Patricia Iglesias ha indicado que la competencia "directa" en materia de empleo es "de la Xunta" y ha afirmado que esta "tiene instrumentos financieros para proceder". "No está haciendo absolutamente nada", ha sostenido.

A su vez, la diputada del PPdeG Noelia Pérez ha acusado al BNG de "intentar colar una mentira" a través de su iniciativa al entender que buscaban sostener que la Xunta "se niega a participar en la puesta en marcha de un plan de viabilidad".

Todos los grupos de la Diputación apoyan las reivindicaciones laborales del personal del Grupo Losán Más información

Esta afirmación la ha rechazado la parlamentaria nacionalista para quien "es necesaria una coordinación estatal para hacer una reestructuracion de la deuda". Esto en una intervención en la que se ha remitido a la postura de alcaldes de la comarca para actuar como "un frente común ante el Gobierno de España". De este, ha considerado que es el que debe liderar el proceso.

Por otra parte, tal y como ha avanzado la diputada Iria Carreira, el BNG pedirá en el Congreso que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) intervenga para "asegurar" la continuidad de la actividad del Grupo Losán. Esta propuesta se llevará a debate y a votación en la Comisión de Industria y Turismo el próximo 23 de febrero.

El BNG recuerda, en su iniciativa, que la empresa ha recibido "importantes" ayudas públicas -entre ellas, 35 millones de la SEPI a través del fondo de solvencia post-covid- y considera que dicha participación debe traducirse en una intervención efectiva para asegurar la continuidad de la actividad. Desde la formación nacionalista reclaman "mediación y coordinación institucional urgente" para garantizar el empleo.