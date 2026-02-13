Muere una mujer en un accidente en la N-634 a su paso por Curtis

El accidente de este viernes, 13 de febrero, en la N-634 de Curtis CEDIDA

Una mujer falleció en la tarde de este viernes tras una colisión en la N-634 a la altura de Fisteus, en Curtis. Según informó el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar en el kilómetro 671.

Fueron dos vehículos los implicados en el accidente y el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia aseguró que el alertante ya avisaba en su llamada de que había una persona inconsciente.

La central de emergencias informó a Urxencias Sanitarias-061, Bomberos de Betanzos, GES de Curtis, Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Curtis y personal de mantenimiento de Carreteras.

Los medios desplazados indicaron que todas las personas permanecían liberadas y accesibles pero, a pesar de los esfuerzos, solo pudieron confirmar el fallecimiento de una mujer. Además, otra persona resultó herida.

El Ayuntamiento de Curtis lleva años reclamando la renovación integral de esta carretera, alertando de los riesgos que entraña su mal estado. Concretamente, la semana pasada el alcalde, Javier Caínzos, envió un nuevo escrito formal al delegado del Gobierno en Galicia para exigir esta mejora.

“Especialmente ao seu paso polo núcleo de Teixeiro atópase nun estado de ruína técnica que pon en risco diario a vida dos usuarios”, explicaba el pasado 1 de febrero el regidor, que criticaba “a profundidade e as dimensións das fochas”, que obligan a los conductores a realizar maniobras temerarias como invadir el carril contrario.