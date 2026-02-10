La comunidad educativa del CEIP de Teixeiro sale otra vez a la calle para reclamar la ampliación del centro

Curtis aprobó una reparcelación en la que están incluidos los terrenos necesarios para ampliar el CEIP de Teixeiro Cedida

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) A Froula, del CEIP de Teixeiro, sale de nuevo mañana a la calle para reclamar “un compromiso firme” de la Consellería de Educación para ampliar y modernizar las instalaciones, ya que, según denuncia el colectivo, la insuficiencia de espacios condiciona el día a día de los alumnos de este centro de Curtis.

En su convocatoria, alertan de necesidades como un comedor ‘digno’ y actuaciones para reparar la calefacción, goteras y humedades, que llevan denunciando desde antes de 2025.

El municipio acaba de aprobar una reparcelación que contempla 3.662 metros para ampliar el CEIP de Teixeiro, que “xa puxemos a disposición de Educación”.