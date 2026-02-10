Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Curtis

La comunidad educativa del CEIP de Teixeiro sale otra vez a la calle para reclamar la ampliación del centro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/02/2026 15:49
Curtis aprobó una reparcelación en la que están incluidos los terrenos necesarios para ampliar el CEIP de Teixeiro
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) A Froula, del CEIP de Teixeiro, sale de nuevo mañana a la calle para reclamar “un compromiso firme” de la Consellería de Educación para ampliar y modernizar las instalaciones, ya que, según denuncia el colectivo, la insuficiencia de espacios condiciona el día a día de los alumnos de este centro de Curtis. 

En su convocatoria, alertan de necesidades como un comedor ‘digno’ y actuaciones para reparar la calefacción, goteras y humedades, que llevan denunciando desde antes de 2025.

El municipio acaba de aprobar una reparcelación que contempla 3.662 metros para ampliar el CEIP de Teixeiro, que “xa puxemos a disposición de Educación”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El mar se traga las playas del Orzán y Matadero durante el temporal Joseph

Una nueva borrasca amenaza con un temporal marítimo en A Coruña y A Mariña
EFE
Vista de la casa consistorial de Oza-Cesuras

Oza-Cesuras busca al propietario de un sobre con dinero hallado en 2024
Redacción
valedora do pobo

La magistrada María Dolores Fernández Galiño, reelegida Valedora do Pobo
EP
Caamaño

Caamaño avanza dos grupos de trabajo para presentar antes de verano reforma de la Primaria
EFE