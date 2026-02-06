Mi cuenta

Curtis

Los vecinos, impotentes y molestos, cargan contra el Adif: “Divide Teixeiro en dous”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/02/2026 19:21
Colocación de bloques para cerrar el paso, el pasado día 3
Cedida
Los integrantes de la Plataforma Veciñal de Teixeiro expresaron su malestar y sensación de impotencia “tras o peche do paso peonil da estación ferroviaria” llevado a cabo por el Adif el pasado martes, día 3.

Los residentes advierten de que la medida, que afecta a la convivencia y a la movilidad en el núcleo, se adoptó “sen ofrecer previamente unha alternativa segura” y que supone “o illamento do pobo, xa que divide Teixeiro en dúas metades e dificulta seriamente o tránsito habitual e a conexión entre os seus habitantes”, indican en un comunicado que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Curtis. 

“Esta situación afecta especialmente a menores, persoas maiores e veciñanza que precisa desprazarse a diario entre ambos lados da vila”, pues ahora mismo, la única opción para cruzar la vía “é un paso soterrado que non cumpre coa normativa vixente en materia de accesibilidade”, sostienen desde la Plataforma Veciñal d e Teixeiro. 

En concreto, las aceras no tienen el ancho suficiente y la pendiente es excesiva, “o que incrementa notablemente o risco de accidentes e fai imposible o seu uso seguro por parte de persoas con mobilidade reducida”, señalan desde Curtis. 

Vecinos de Curtis denuncian el cierre del paso peatonal sobre la vía en Teixeiro
Cedida

El colectivo reconoce que el tramo clausurado “tiña un uso técnico” pero cuestiona que el Adif ignore “a realidade social e histórica” de Teixeiro. 

En este sentido, los vecinos consideran imprescindible “a construción dunha infraestrutura moderna, mediante un paso a distinto nivel —elevado ou soterrado— que permita un cruzamento seguro, accesible e libre de riscos” y, ante la situación actual, establecen “unha serie de demandas urxentes”, desde la habilitación inmediata de un cruce temporal para restablecer un acceso seguro mientras no se acometa la obra hasta la redacción de un “proxecto para a construción dun paso peonil a distinto nivel que cumpra rigorosamente cos estándares actuais de seguridade e accesibilidade”, a lo que se unen la solicitud de una declaración institucional y una campaña de recogida de firmas para entregar al Adif: “Non permitiremos que a vía férrea se converta nun muro que divida o noso pobo”, señalaron desde Teixeiro.

