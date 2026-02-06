Los trabajadores de Losán denuncian ante la Delegación del Gobierno que se les deben cuatro pagas

Alrededor de medio centenar de trabajadores del Grupo Losán denunciaron ante la sede coruñesa de la Delegación del Gobierno que se les deben cuatro pagas. Corresponden tres a los meses de noviembre, diciembre y enero, mientras que la cuarta es la extraordinaria de Navidad. También demandan que la compañía maderera, con sede en Curtis y también plantas fabriles en Castilla y León, establezca un plan industrial que garantice la continuidad del empleo y de la actividad productiva.

La plantilla de Losán pide a la SEPI un plan "urxente" para salvar 800 empleos Más información

Fuentes de la plataforma sindical CIG indicaron que la situación de las factorías es cada vez más insostenible para los empleados que “enfrentan serias dificultades económicas y una permanente incerteza de su futuro”.

Dentro del calendario de movilizaciones acordado entre los distintos comités, ayer se llevaron a cabo acciones ante la Subdelegación del Gobierno en Soria y el Ministerio de Hacienda en Madrid, para reclamar la implicación activa de la administración estatal, principalmente la SEPI, “ante la incapacidad de la empresa de salir de la situación”.

Cientos de personas marchan para exigir el pago de nóminas en Losán Más información

El presidente del comité que representa a los trabajadores de Curtis y Vilasantar, Xosé Anxo Sánchez, instó a la SEPI a exigir un plan que garantice la carga de trabajo y que asegure el mantenimiento del empleo, alrededor de 200 puestos en Galicia. El jueves, día 12, tienen previsto movilizarse, en esta ocasión, ante la Consellería de Industria en Santiago de Compostela.

Escudo en las negociaciones

“Até agora ninguén está contando cos traballadores e incluso a empresa nos utiliza como un escudo nas negociacións coa banca. A SEPI ten ferramentas para sacar isto adiante e que poidamos retomar a actividade industrial das factorías e iso é o que estamos a pedir”, apuntó Sánchez, al tiempo que acusaba de incapacidad e improvisación a la dirección de la empresa “tras máis de dous anos arrastrando problemas financeiros e produtivos”.

El representante sindical también destacó el impacto que tiene la actividad de Losán en los territorios en los que se encuentra asentada, especialmente en zonas rurales.

“Sería catastrófico perder estes postos de traballo no rural, onde as alternativas son escasas. Cremos que si hai futuro e viabilidade, pero cómpre que alguén tome o temón”, aseveró.

Caída de la demanda

Diversas fuentes indican que Grupo Losán se encuentra inmerso en una crisis por falta de liquidez y la caída de demanda que ha desembocado en el impago de nóminas.

Cabe recordar que una de las primeras administraciones públicas en mostrar su apoyo a los trabajadores fue el Ayuntamiento de Curtis. 