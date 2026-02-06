Los trabajadores de Losán denuncian ante la Delegación del Gobierno que se les deben cuatro pagas
Protagonizan una manifestación en demanda de un plan industrial que garantice la actividad productiva
Alrededor de medio centenar de trabajadores del Grupo Losán denunciaron ante la sede coruñesa de la Delegación del Gobierno que se les deben cuatro pagas. Corresponden tres a los meses de noviembre, diciembre y enero, mientras que la cuarta es la extraordinaria de Navidad. También demandan que la compañía maderera, con sede en Curtis y también plantas fabriles en Castilla y León, establezca un plan industrial que garantice la continuidad del empleo y de la actividad productiva.
Fuentes de la plataforma sindical CIG indicaron que la situación de las factorías es cada vez más insostenible para los empleados que “enfrentan serias dificultades económicas y una permanente incerteza de su futuro”.
Dentro del calendario de movilizaciones acordado entre los distintos comités, ayer se llevaron a cabo acciones ante la Subdelegación del Gobierno en Soria y el Ministerio de Hacienda en Madrid, para reclamar la implicación activa de la administración estatal, principalmente la SEPI, “ante la incapacidad de la empresa de salir de la situación”.
El presidente del comité que representa a los trabajadores de Curtis y Vilasantar, Xosé Anxo Sánchez, instó a la SEPI a exigir un plan que garantice la carga de trabajo y que asegure el mantenimiento del empleo, alrededor de 200 puestos en Galicia. El jueves, día 12, tienen previsto movilizarse, en esta ocasión, ante la Consellería de Industria en Santiago de Compostela.
Escudo en las negociaciones
“Até agora ninguén está contando cos traballadores e incluso a empresa nos utiliza como un escudo nas negociacións coa banca. A SEPI ten ferramentas para sacar isto adiante e que poidamos retomar a actividade industrial das factorías e iso é o que estamos a pedir”, apuntó Sánchez, al tiempo que acusaba de incapacidad e improvisación a la dirección de la empresa “tras máis de dous anos arrastrando problemas financeiros e produtivos”.
El representante sindical también destacó el impacto que tiene la actividad de Losán en los territorios en los que se encuentra asentada, especialmente en zonas rurales.
“Sería catastrófico perder estes postos de traballo no rural, onde as alternativas son escasas. Cremos que si hai futuro e viabilidade, pero cómpre que alguén tome o temón”, aseveró.
Caída de la demanda
Diversas fuentes indican que Grupo Losán se encuentra inmerso en una crisis por falta de liquidez y la caída de demanda que ha desembocado en el impago de nóminas.
Cabe recordar que una de las primeras administraciones públicas en mostrar su apoyo a los trabajadores fue el Ayuntamiento de Curtis.
Malestar por el recorte de servicios financieros en curtis
El Ayuntamiento de Curtis no se enfrenta solo a un posible riesgo de cierre empresarial y a las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo. Ayer el Gobierno local, presidido por Javier Caínzos, presentó una moción en el pleno contra el recorte de servicios financieros de una entidad bancaria, en la localidad de Teixeiro, y en defensa de la inclusión financiera en el medio rural. El responsable municipal considera que la administración local “non pode permanecer allea nin indiferente ante a perda dun servizo que resulta esencial para o desenvolvemento económico”.