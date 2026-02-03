La plantilla de Losán pide a la SEPI un plan "urxente" para salvar 800 empleos

Trabajadores de Losán, durante una protesta GERMÁN BARREIROS

Los comités de empresa de Losán, con el apoyo de la plantilla, piden a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un plan industrial "urxente" para salvar 800 empleos. Así, entregarán este jueves, día 5, un escrito con el objetivo de que se garantice la viabilidad del grupo empresarial.

"A situación actual xerou unha profunda incerteza entre o persoal, afectando a preto de 800 traballadores e as súas familias, que dependen directamente da continuidade da actividade produtiva", expresan los sindicatos, que añaden que "detrás de cada posto de traballo hai unha familia que agora mesmo vive con angustia e inseguridade".

Non pedimos privilexios. Pedimos traballo, futuro e responsabilidade" Comités de empresa

Alertan de que este "problema social" está teniendo "consecuencias psicológicas e económicas moi graves en centos de fogares", por lo que solicitarán a la SEPI que exija un plan industrial que garantice carga de trabajo y futuro productivo y que establezca un sistema de seguimiento con participación de los representantes de los trabajadores.

"As persoas traballadoras non pedimos privilexios. Pedimos traballo, futuro e responsabilidade. Non se pode permitir que a mala xestión dunha dirección empresarial arrastre a 800 familias á precariedade e a un problema social de grande magnitude", concluyen los comités de Losán.

