Curtis

Galicia presenta en Fitur la nueva Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas, liderada por Curtis

Redacción
24/01/2026 16:06
Presentación de la Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas
Presentación de la Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) Galicia dio un paso estratégico para consolidar su liderazgo como destino agroturístico con la presentación de la primera fase de la Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas

Este ambicioso proyecto nace con el objetivo de convertir el corazón de la Galicia interior en un referente para el viajero que busca autenticidad, historia y el sabor inconfundible del "queso más cremoso del mundo", explicaron desde el Ayuntamiento de Curtis. 

La presentación en Fitur contó con el apoyo institucional de la Consellería do Medio Rural y el director de Turismo de la Xunta de Galicia, quienes destacaron el potencial de esta ruta como motor económico para el rural.

El proyecto, gestionado por el Ayuntamiento de Curtis y financiado por la Xunta de Galicia, es el fruto de un esfuerzo colectivo entre los 32 ayuntamientos que integran a D.O.P. y la propia Presidencia del Consejo Regulador. 

La ruta propone un itinerario único que recorre las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, uniendo la excelencia de las explotaciones ganaderas y las queserías con el patrimonio histórico-artístico. 

El visitante no solo podrá degustar el emblemático queso de Arzúa-Ulloa, reconocido por su textura suave y sabor amantecado, sino que podrá descubrir las joyas arquitectónicas —muchas de ellas iglesias rurales de valor incalculable— que salpican el paisaje gallego.

"Este proyecto no va solo de turismo, va de identidad y de orgullo por nuestras raíces", señalaron durante la presentación. 

La iniciativa pone el foco en las explotaciones y queserías, dignificando el trabajo diario de los ganaderos y productores. También la sostenibilidad, con atracción de visitantes durante todo el año, ofreciendo una alternativa de calidad para descongestionar los picos de turismo en otras zonas de Galicia. 

La ruta cuenta con la implicación de todos los sectores (hostelería, productores y administraciones) para crear un producto turístico sólido e ilusionante. La “ Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas” se presenta como una "experiencia inmersiva para conectar con el alma de Galicia a través del paladar y del arte, invitando al turista a descubrir que el interior de Galicia tiene un brillo propio y un sabor inolvidable".

