El Ideal Gallego Fundado en 1917

Curtis

La nieve asoma en el área metropolitana de A Coruña

Noela Rey Méndez
23/01/2026 14:14
Pequeñas zonas de nieve acumuladas en campos de Curtis
Cedida
Las tormentas y el granizo caídos en A Coruña y su área metropolitana este viernes han dejado en segundo plano la alerta por nieve en la que están algunos de los ayuntamientos de la comarca. 

Grandes nevadas en Galicia

Restricciones en más de una decena de carreteras gallegas por la nieve y el hielo

Y es que desde esta medianoche de viernes y hasta las seis de la tarde de mañana, sábado, 23 de enero, localidades como Coirós, Curtis, Aranga o Irixoa permanecen en alerta amarilla por acumulaciones de más de 2 centímetros de nieve a 400 o 500 metros de altura.

Galería

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del OrzánVer más imágenes

Pero es que las nevadas ya han empezado a asomar este viernes con la llegada de la borrasca 'Ingrid'. En el municipio de Curtis nevó este viernes, aunque de manera poco copiosa. Eso sí, en los campos quedó cuajada una pequeña capa blanca, antesala de lo que puede ocurrir esta noche. 

