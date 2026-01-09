Mi cuenta

Trabajadores de Losán en Curtis y Vilasantar denuncian el impago de las dos últimas nóminas

La plantilla convoca manifestaciones el próximo jueves

09/01/2026 11:11
Empleados del Grupo Losán presenciaron este lunes la sesión plenaria
Empleados del Grupo Losán presenciaron este lunes la sesión plenaria en Curtis
Trabajadores del Grupo Losán, dedicado a la fabricación de productos derivados de la madera con fabricas en Curtis y Vilasantar (A Coruña), han denunciado el "deterioro irreversible" de la compañía, que ha llevado al impago de las dos últimas nóminas, por lo que han convocado manifestaciones en sus instalaciones el próximo jueves, día 15 de enero.

En un comunicado, los comités de empresa han lamentado la "irresponsabilidad" de la dirección y la "pasividad" institucional ante la situación que vive la firma, que cuenta con factorías en Galicia, así como en Castilla y León y en Castilla-La Mancha.

Empleados del Grupo Losán presenciaron este lunes la sesión plenaria

La corporación de Curtis se une para exigir al Grupo Losán que reanude la actividad industrial

Más información

Los empleados han alertado de la situación "límite" que viven como consecuencia, a su juicio, "de la prolongada e injustificable dilatación en la entrada del nuevo inversor".

"Un proceso que no puede desligarse de la responsabilidad directa de la dirección del grupo y que, lejos de acercar estabilidad, está hundiendo el personal en una agonía laboral y personal sin precedentes", han insistido.

Caínzos dice que Curtis no se puede permitir perder un motor económico como Losán

El alcalde de Curtis alerta de la grave situación económica por la que atraviesa el Grupo Losán

Más información

Al respecto, han dicho que la "falta de liquidez" ha hecho que los empleados no hayan cobrado las dos últimas nóminas de los meses de noviembre y diciembre, ni la paga extra de Navidad.

"Esta situación no es puntual ni coyuntural: se trata de un problema enquistado, sostenido en el tiempo, derivado de una gestión empresarial incapaz de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas", han subrayado los empleados, que han apuntado al "drástico adelgazamiento" de los cuadros de personal que "pone en duda la capacidad real del grupo para retomar la actividad productiva con garantías mínimas".

Por todo ello, han convocado manifestaciones en todos los centros de trabajo del grupo el próximo día 15 a partir de las 12.00 horas.

