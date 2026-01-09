Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Curtis

El Ayuntamiento de Curtis pedirá al Gobierno central que intervenga la planta de Losán

El Gobierno local y los trabajadores crean un frente común "para salvar la industria y el empleo"

Redacción
09/01/2026 14:48
Pleno del Ayuntamiento de Curtis en el que se aprobó el apoyo a los trabajadores de Losán
Quintana
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con los representantes del Comité de Empresa del Grupo Losán (Losán y Aserpal) para coordinar las acciones tras la aprobación por unanimidad del acuerdo plenario de apoyo al personal. 

Ambas partes coincidieron en que la situación de retrasos en los pagos y la parálisis productiva es "insostenible"

El Ayuntamiento comunicó oficialmente a los representantes de los trabajadores que toda la maquinaria institucional está ya en marcha para exigir al Gobierno central una intervención inmediata al tratarse de un grupo con fábricas en varias comunidades y con una dimensión que excede el ámbito local y autonómico, al ser grupo estratégico. 

Empleados del Grupo Losán presenciaron este lunes la sesión plenaria

La corporación de Curtis se une para exigir al Grupo Losán que reanude la actividad industrial

Más información

La intervención estatal está justificada, afirman, para coordinar una reestructuración de la deuda que permita volver a producir al 100%, y con la colaboración de la Consellería de Industria. 

"No vamos a permitir que las fábricas se conviertan en naves vacías. El personal cuenta con todo el apoyo de este Ayuntamiento para cualquier medida que encamine la recuperación de sus salarios y la viabilidad de la empresa", declaró el regidor, Javier Caínzos, al término del encuentro. 

Durante la reunión, el alcalde les entregó a los trabajadores una copia del acuerdo unánime aprobado en el pleno para apoyarles, así como de las cartas remitidas al presidente del consejo de administración de la empresa y a los del Gobierno central, Pedro Sánchez, y autonómico, Alfonso Rueda. 

El Ayuntamiento se comprometió a informar a los cómites de cada respuesta que reciba de la SEPI, del Ministerio o de la Xunta: "No habrá gestiones a sus espaldas". 

Además, el Ayuntamiento les ofreció las instalaciones municipales para hacer asambleas o reuniones, a la vez que exigió a la dirección de Losán que "dé la cara" y presente un cronograma de pagos y de viabilidad inmediato. 

Por su parte, los  comités solicitaron al alcalde que convoque a los regidores de la comarca para una reunión en la que se apruebe un manifestó de apoyo al personal y de mantenimiento de la actividad de las dos fábricas, la de Curtis y la de Vilasantar, un encuentro que se llevará a cabo el próximo lunes, 12 de enero.

