El Ideal Gallego Fundado en 1917

Curtis

El alcalde de Curtis alerta de la grave situación económica por la que atraviesa el Grupo Losán

Insta a la empresa a garantizar que se mantengan 200 puestos de trabajo

Fran Moar
Fran Moar
02/01/2026 20:49
Caínzos dice que Curtis no se puede permitir perder un motor económico como Losán
Caínzos dice que Curtis no se puede permitir perder un motor económico como Losán
CEDIDA
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, alerta de la grave situación económica por la que atraviesa el Grupo Losán y que, según él, afecta a la actividad productiva de sus fábricas y al conjunto del personal. En estas circunstancias ha convocado un pleno extraordinario urgente, que tendrá lugar el próximo lunes, día 5, a las 14.00 horas, para instar a la empresa a reactivar la producción y garantizar así el mantenimiento de doscientos puestos de trabajo.

“Nos últimos anos, a empresa acumula atrasos reiterados no pago de nóminas, impagos das pagas extraordinarias e incumprimentos dos acordos colectivos, ademais de débedas con provedores e empresas auxiliares que prestan servizo nos centros de Curtis, Vilasantar e A Coruña. Esta situación está a poñer en risco a continuidade da actividade industrial e o futuro laboral de preto de 200 traballadores directos, así como de numerosos empregos indirectos vinculados ao transporte, ás materias primas e a outras actividades auxiliares”, dice el regidor en un comunicado hecho público ayer.

Caínzos también explicó que, a lo largo del pasado año, el Gobierno local mantuvo contacto permanente con la directiva del Grupo Losán; la directora del Igape, Covadonga Toca, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ofreciendo todos los medios municipales disponibles para contribuir a la búsqueda de una solución.

Sesión plenaria

El Gobierno local propondrá al resto de la corporación, en la mencionada sesión plenaria, manifestar el apoyo institucional al personal del Grupo Losán, reclamando el mantenimiento de los puestos de trabajo, la reactivación inmediata de la actividad y el pago íntegro de las retribuciones pendientes; reiterar la solicitud al Igape, a la Consellería de Industria, a la SEPI y al Ministerio de Industrial para que, junto con la dirección de la empresa, articulen una solución que garantice la continuidad del grupo empresarial, y comprometer el apoyo del Ayuntamiento de Curtis a todas las iniciativas y acuerdos que contribuyan a asegurar el futuro de la actividad industrial en el municipio.

“O Concello de Curtis non pode permitirse perder un motor económico e social desta magnitude. Precisamos que todas as administracións e a empresa actúen con responsabilidade e celeridade”, añadió el regidor, al tiempo que señaló que el acuerdo que se adopte en la sesión será remitido al Grupo Losán, a la Xunta, al Igape, a la SEPI y al Ministerio de Industria.

