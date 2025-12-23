Curtis tendrá desde enero tres autobuses entre el instituto y el centro urbano de Teixeiro

El alcalde, Javier Caínzos, con el conselleiro Diego Calvo y el represente de UTE Hércules Cedida

La Xunta y el Ayuntamiento de Curtis han acordado la creación de un nuevo servicio de interés municipal para “mellorar o transporte do instituto”, situado el casco urbano curtiense, con Teixeiro.

Así, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el alcalde, Javier Caínzos, suscribieron con la UTE Hércules el convenio de colaboración para impulsar la creación de un Servizo de Interese Muncipal (SIMu) que ampliará la oferta de autobuses en Curtis.

Según explicaron, al amparo de este acuerdo, desde el próximo 8 de enero, se habilitarán tres nuevas expediciones para optimizar las conexiones, en horario escolar, del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Curtis con Teixeiro.

“Deste xeito, créanse tres novas expedicións, a primeira das cales sairá de Teixeiro ás 08.10 horas de luns a venres e completarase un servizo de volta ás 14.15”, y los lunes también habrá una conexión adicional por la tarde, con horario de llegada al instituto a las 18.20.

Los costes de un SIMu recaen sobre los ayuntamientos y, en este caso, el convenio estima un coste anual de unos 17.000 euros –una vez descontada la estimación de ingresos– y establece una vigencia hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro años adicionales, informó la Xunta.

Por su parte, la institución autonómica aplicará al nuevo servicio el mismo sistema tarifario integrado que rige en el conjunto de la red de transporte público de Galicia, que permite a los usuarios beneficiarse de las mismas bonificaciones vigentes, entre ellas la gratuidad de hasta 60 viajes mensuales para menores de 21 años y lo mismo para los de más de 65 con tarjeta Transporte de Movilidad de Galicia (TMG) a las que se les aplica la tarifa +65.

En octubre, el Ayuntamiento de Curtis anunció la implantación de una nueva línea entre sus dos núcleos urbanos adaptada al horario escolar, para “mellorar a mobilidade do alumnado e da veciñanza”, adelantaron entonces desde el Gobierno de Javier Caínzos.

En aquel momento explicaron que el servicio, con horarios adaptados al calendario de los centros aunque “dispoñible para calquera que o precise”, se adelantaba a un convenio de colaboración con la Dirección Xeral de Mobilidade.