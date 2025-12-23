Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Curtis

Curtis tendrá desde enero tres autobuses entre el instituto y el centro urbano de Teixeiro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/12/2025 18:50
El alcalde, Javier Caínzos, con el conselleiro Diego Calvo y el represente de UTE Hércules
El alcalde, Javier Caínzos, con el conselleiro Diego Calvo y el represente de UTE Hércules
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Xunta y el Ayuntamiento de Curtis han acordado la creación de un nuevo servicio de interés municipal para “mellorar o transporte do instituto”, situado el casco urbano curtiense, con Teixeiro. 

Así, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el alcalde, Javier Caínzos, suscribieron con la UTE Hércules el convenio de colaboración para impulsar la creación de un Servizo de Interese Muncipal (SIMu) que ampliará la oferta de autobuses en Curtis. 

Según explicaron, al amparo de este acuerdo, desde el próximo 8 de enero, se habilitarán tres nuevas expediciones para optimizar las conexiones, en horario escolar, del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Curtis con Teixeiro. 

“Deste xeito, créanse tres novas expedicións, a primeira das cales sairá de Teixeiro ás 08.10 horas de luns a venres e completarase un servizo de volta ás 14.15”, y los lunes también habrá una conexión adicional por la tarde, con horario de llegada al instituto a las 18.20

Los costes de un SIMu recaen sobre los ayuntamientos y, en este caso, el convenio estima un coste anual de unos 17.000 euros –una vez descontada la estimación de ingresos– y establece una vigencia hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro años adicionales, informó la Xunta. 

Por su parte, la institución autonómica aplicará al nuevo servicio el mismo sistema tarifario integrado que rige en el conjunto de la red de transporte público de Galicia, que permite a los usuarios beneficiarse de las mismas bonificaciones vigentes, entre ellas la gratuidad de hasta 60 viajes mensuales para menores de 21 años y lo mismo para los de más de 65 con tarjeta Transporte de Movilidad de Galicia (TMG) a las que se les aplica la tarifa +65. 

En octubre, el Ayuntamiento de Curtis anunció la implantación de una nueva línea entre sus dos núcleos urbanos adaptada al horario escolar, para “mellorar a mobilidade do alumnado e da veciñanza”, adelantaron entonces desde el Gobierno de Javier Caínzos. 

En aquel momento explicaron que el servicio, con horarios adaptados al calendario de los centros aunque “dispoñible para calquera que o precise”, se adelantaba a un convenio de colaboración con la Dirección Xeral de Mobilidade.

Vista aérea del CEIP de Curtis

Curtis urge la ampliación del CEIP de Teixeiro

Más información
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El bus momentos después del suceso

Un autobús urbano atropella a un peatón en Monasterio de Caaveiro
Redacción
Atasco en la entrada de Marineda City en la tarde de este 23 de diciembre

Las compras navideñas de última hora provocan atascos en A Coruña
Redacción
Prince Royce y Romeo Santos

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en el puerto de A Coruña en 2026
Óscar Ulla
Do Campo y el alcalde Quintela con el responsable del Caserío de Tión

Do Campo elogia los cambios realizados en El Caserío de Tión con una ayuda de la Xunta
Lucía Tenreiro