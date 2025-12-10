Curtis urge la ampliación del CEIP de Teixeiro
El Pleno de Curtis abordará una iniciativa del Gobierno de Javier Caínzos para reclamar a la Consellería de Educación de la Xunta “a ampliación inmediata do CEIP de Teixeiro”, debido al importante aumento de la matrícula escolar “que está a rexistrar o centro nos últimos anos”, especialmente desde 2016.
En este decenio, el municipio experimenta un crecimiento poblacional constante, “impulsado pola maior natalidade e pola chegada de familias atraídas pola actividade económica do polígono industrial”, señala el Gobierno de Curtis.
Esta evolución demográfica se ha traducido en un incremento notable del alumnado del centro escolar de Teixeiro, que pasó de 137 niños en 2016 a 205 en 2026.
Con estas cifras, “a día de hoxe, o centro non dispón de capacidade suficiente para garantir a escolarización de todos os nenos e nenas da súa área”, por lo que el Ayuntamiento de Curtis considera imprescindible una actuación urgente de ampliación para cumplir con la ratio legal de alumnos por aula de cara al curso 2026-27.
Acuerdos
Caínzos someterá a aprobación cuatro acuerdos en relación con el CEIP de Teixeiro. El primero pasa por poner a disposición de Educación de la Xunta los terrenos anexos al centro necesarios para acometer su ampliación, contemplada en el desarrollo urbanístico de la zona, en el mes de enero de 2026.
Asimismo, se propone solicitar la redacción inmediata del proyecto técnico de ampliación, “incluíndo tamén a mellora do illamento térmico do edificio”, señala también el Ayuntamiento de Curtis.
En tercer lugar, se plantea requerir a la Xunta “o financiamento da obra, destacando a súa necesidade para garantir a escolarización de todo o alumnado de Teixeiro e das aldeas próximas” y, por último, coordinar un calendario y acciones de transición “para asegurar a calidade do servizo educativo mentres duren as obras”.