Curtis

Las 'invisibles' que cuidan de todos: la Diputación de A Coruña da voz a las mujeres migrantes

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/11/2025 17:48
La diputada Sol Agra (d) y Darenka Vergara, de la Asociación Movilidad Humana, presentaron la iniciativa, que se desarrollará en Teixeiro
La diputada Sol Agra (d) y Darenka Vergara, de la Asociación Movilidad Humana, presentaron la iniciativa, que se desarrollará en Teixeiro
Cedida

Igualdade e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, en colaboración con la Asociación Movilidad Humana, organiza en el Centro Etnográfico Río Mandeo, en Teixeiro, un encuentro sobre "mulleres lideresas migrantes no emprego do fogar e os coidados" para dar voz a quienes sostienen el sistema de cuidados, reconocer, visibilizar y dignificar su actuación, muchas veces invisibilizada, e incluso marcada por la precariedad, tal y como señaló la responsable de este área, Sol Agra.

La diputada compareció acompañada por Darenka Vergara, de la Asociación Movilidad Humana. “As barreiras lingüísticas, a precariedade laboral, a falta de acceso a unha vivenda digna e unha situación administrativa irregular nalgúns casos, agravan a situación de vulnerabilidade destas mulleres e as converten en vítimas dunha discriminación interseccional que combina factores de xénero, orixe e situación socioeconómica”, expuso Agra.

Para la representante provincial, “esta xornada é un acto de recoñecemento e xustiza coas mulleres que coidan e sosteñen a nosa sociedade; mulleres con corpos rotos, pero con forza e dignidade colectiva”, continuó Agra.

En cualquier caso, la convocatoria, los días 15 y 16 se noviembre, no solo se centrará en las dificultades que sufren las migrantes, ya que  "queremos tamén reflexionar sobre o seu papel esencial na nosa sociedade, onde contribúen tanto económica como culturalmente, onde se integran na nosa cultura e lingua propia, onde emprenden, traballan, crían e arraigan para seren galegas por dereito, se non o son por nacemento”, intervino Sol Agra.

Darenka Vergara agradeció a Igualdade la oportunidad de colaborar en la organización de esta cita, que contribuirá "axudar a romper a invisibilidade á que foron condenadas estas mulleres”.

“E tamén é unha necesidade”, añadió Vergara. “Porque sen visibilidade faise complexo recoñecer os dereitos laborais e sociais das traballadoras esenciais do fogar e dos coidados”, y en Galicia esto es una necesidad, pues aquí "o tecido asociativo  aínda non está dabondo estruturado para ofrecerlle solucións e apoio ás mulleres migradas e lideresas”.

La agenda de actividades contempla mesas de diálogo, espacios de cuidado y de reflexión colectiva "arredor dos dereitos laborais, a saúde mental, as violencias e as estratexias de incidencia política".

Entre las relatoras están Raquel Martínez Buján, socióloga especializada en estudios de género e cuidados; Tania Sordo Ruiz, jurista experta en género y derechos humanos; Silvia Carrizo, fundadora de Malen Etxea; Ismael Sánchez Jiménez, abogado de Sedoac, y Ximena Medina Mejía, de Oxfam Intermón.

La Asociación Movilidad Humana intervendrá de manera activa aportando toda su experiencia en la defensa de los derechos de este colectivo, y serán sus integrantes las que, con otras entidades, articulan el programa de intervenciones "poñendo sempre na posición protagonista ás reivindicacións e necesidades das traballadoras do fogar e ás coidadoras, e aportando ás voces de especialistas que analizarán e porán en valor, a importancia real deste sector na economía e benestar galego".

La asistencia es gratuita y las inscripciones se pueden realizar en la web de la Diputación de A Coruña.

