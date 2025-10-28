El ejército Playmobil, en marcha: así será su cita más esperada en Curtis

Vista de uno de los dioramas expuestos en la edición de 2024 Archivo El Ideal Gallego

Un escuadrón de clicks de Playmobil volverá a invadir el Recinto Ferial de Curtis en su ‘Día D’. Toda una exhibición de color y creatividad en el interior de As Mariñas. Una cita que, en solo cinco años, se ha consolidado como una de las más importantes de Galicia. Incluso de España porque hasta el municipio curtiense se desplazarán aficionados de otras comunidades: “Hace unos días contactó con nosotros un coleccionista de Tolosa, en el País Vasco, con la intención de acudir”, explica el cedeirés José Manuel Muiño, de PlaymoGalicia.

Esta asociación es, con la colaboración del Ayuntamiento de Curtis, la encargada de organizar el evento, que se alargará durante tres días en las instalaciones del mercado, acondicionado para la ocasión y dotado con todos los medios necesarios, tanto para la distribución de los muñecos -a la espera de completar su instalación, se contarán por miles- como para la seguridad de las colecciones, que se exhibirán en el municipio tras recorrer, en muchos casos, cientos de kilómetros, de cruzar Galicia o atravesar media España.

“De momento no sabemos el número exacto pero seguro que más de 10.000”, indica Muíño, que no solo es el máximo representante del colectivo sino uno de los coleccionistas más conocidos de Galicia.

Este recuerda que una vez “montamos la Batalla de Elviña, y solo soldados, eran más de 4.000”. Porque en PlaymoGalicia trabajan “con dedicación y detalle, asegurándonos de que cada escena cuente una historia y aporte un toque especial”, y así lo harán desde el viernes 31 hasta el domingo 2 de noviembre en Curtis.

En esta edición se montarán nueve dioramas, de temáticas y dimensiones distintas, siendo el más extenso uno de 16 metros cuadrados, de Jurasic Park. También habrá un aeropuerto, un circuito de cars... hasta un a suerte de tributo a ‘Juego de Tronos’ y la recreación del Desembarco de Normandía.

Novedad

Como novedad, este 2025 se expondrán cuatro muñecos XXL “para que los niños puedan llevarse un recuerdo al lado de ellos”, añade José Manuel Muiño.

Además, como es costumbre en la Feira de Curtis, la muestra contará también con cuatro vendedores especializados en clicks, de Aguilar de Campoo (Palencia), de Madrid, Barcelona y A Coruña (O Faiado).

La respuesta a por qué Curtis y no otro concello de sus mismas características la tiene uno de los coleccionistas de PlaymoGalicia. “Uno de nuestros socios es vecino de aquí y contactó el alcalde, Javier Caínzos”, explica Muíño. El Ayuntamiento de Curtis no solo aceptó la invitación sino que ofreció todos los medios a su alcance para que la convocatoria resultase un éxito, y así ha sido desde 2021.

La actividad de PlaymoGalicia tiene una sólida vertiente altruista que los ha llevado a instalar urnas con dioramas en cinco centros hospitalarios de la comunidad, uno de ellos en el Materno Infantil Teresa Herrera. Además, tienen en mente otros cuatro, y uno también se emplazará en A Coruña.

Los aficionados reconocen que su hobby implica constancia pero que, en la actualidad, no es necesario desplazarse como antes, pues con todas las plataformas digitales, como Wallapop o Vinted, es más sencillo y menos costoso, y “en esto la cultura europea nos da mil vueltas”, comenta José Manuel Muiño, que incide en que en otros territorios del continente, “los niños venden los muñecos cuando dejan de usarlos”, y ahí tienen un mercado amplio los coleccionistas de Playmobil.

La edad, aunque también en este mundo existen las excepciones, ha cambiado en relación a hace unos años “porque ahora a los chavales los emocionan otras historias”, pero la afición no cesa, aunque sea entre adultos: “Ahora que la marca tiene un convenio con Kinder para incluir como obsequio en los huevos de cholocate unos clicks de menor tamaño, tenías que ver la cantidad de aficionados de 50 o más años que van detrás de los Kinder”.

El horario de apertura de la Feira de Curtis será de 17.00 a 20.00 el viernes 31; de 11.00 a 20.00 el sábado 1 de noviembre, y de 11.00 a 19.0, el domingo 2.