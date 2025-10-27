Comercio, tradición y gastronomía: Curtis celebra su otoño más sabroso

La Exaltación dos Cogomelos de Curtis reunió cientos de asistentes Cedida

Curtis cerró con éxito de asistencia las citas más emblemáticas del calendario otoñal: la XIII Ruada de Teixeiro, la Feira do Comercio Local de Teixeiro y la XXV Exaltación dos Cogomelos de Curtis. Con ellas, las calles del municipio se llenaron de música, gastronomía, tradición y actividad comercial, tanto el sábado 25 como el domingo 26.

La Ruada de Teixeiro, que reunió cientos de vecinos y visitantes, comenzó a última hora de la tarde del sábado pero el ambiente festivo se alargó hasta la noche, con la tradicional foliada, pinchos, sorteos y hasta un área acondicionada para dormir, "consolidando esta cita como unha das máis queridas do outono curtiense", indicaron desde el Ayuntamiento de Curtis.

El domingo, actuó el Grupo Folclórico da Ribeira da Mata en la plaza de España.

Ruada en Teixeiro Cedida

La Feira do Comercio Local de Teixeiro también se desarrolló durante dos días "cunha ampla participación de establecementos e un completo programa de animación: maxia con Rufus o Mago, obradoiros infantís de maquillaxe, música da Charanga TNT e o DJ Señor Magick".

El domingo destacaron el showcooking con Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de A Artesa da Moza Crecha, y el concierto de Versionettes, que puso el cierre antes del sorteo de 1.000 euros en vales de compra para incentivar el comercio.

Feira do Comercio Local de Teixeiro Cedida

Además, se celebró la XXV Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro, una de las citas gastronómicas más antiguas de la comarca, que se comple´to con salida al monte, organizada por la Asociación Pan de Raposo, y una exposición con especies procedentes de toda Galicia, "e mesmo de fóra do país", detallan desde Curtos.

El evento contó con la Ruta Gastronómica dos Cogomelos, con la participación de los establecimientos hosteleros de Teixeiro y Curtis, que ofrecieron aperitivos elaborados con este producto estrella del otoño, y con el reparto de 1.000 euros en premios entre las propuestas más destacadas del Concurso de Petiscos de Cogomelo de Curtis.