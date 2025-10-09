Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Curtis

Curtis bonificará con hasta 300 euros cada niño nacido o adoptado en el municipio

Redacción
09/10/2025 09:59
Javier Caínzos, alcalde de Curtis
El Ayuntamiento de Curtis acaba de aprobar las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas de fomento de la natalidad en el municipio, con el objetivo de apoyar a las familias y contribuir a la fijación de población.

Las subvenciones se entregarán a las unidades familiares con hijos nacidos o adoptados entre el 16 de noviembre de 2024 y el 15 de noviembre de este año, ambos incluidos.

La cuantía máxima prevista, indican desde Curtis, es de 300 euros por cada menor, hasta un importe total de 7.800 euros con cargo al presupuesto local.

Las familias interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 1 de diciembre en el Registro General del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica o en los demás lugares previstos por la Ley 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Los requisitos para optar a estas bonificaciones son estar empadronado en Curtis en el momento del nacimiento o la adopción y mantener el empadronamiento durante un período mínimo de cinco años; que el menor esté inscrito y empadronado por el mismo período; y estar al corriente de las obligaciones tributarias con las administraciones públicas. Las bases completas y el modelo de solicitud pueden consultarse en el tablón de la sede electrónica curtiense y en la página web municipal.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento que lidera Javier Caínzos "reforza o seu compromiso coas familias e coa dinamización demográfica do municipio, apoiando ás persoas que deciden desenvolver o seu proxecto de vida en Curtis".

