La N-VI a su paso por Coirós Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Coirós informa de que en los últimos días se han producido robos en viviendas de Coirós de Arriba y de Collantres. Ante esta situación, el alcalde, Francisco Quintela, hace un llamamiento a todos los vecinos para que mantengan la vigilancia sobre sus casas y extremen las precauciones.

Quintela pide a la ciudadanía que, si observa algún comportamiento extraño, personas o vehículos desconocidos en el entorno de las viviendas, lo ponga de inmediato en conocimiento de las autoridades.

Por su parte, el Ayuntamiento de Coirós ya se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para solicitar que se incremente la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en el término municipal, con el objetivo de reforzar la prevención y dar mayor tranquilidad a los vecinos.

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El alcalde quiere agradecer expresamente a la Guardia Civil de Betanzos la dedicación que siempre presta a los vecinos del municipio y su colaboración constante con Coirós.

Quintela continuará en contacto permanente con las fuerzas de seguridad y mantendrá informados a los vecinos de cualquier novedad.