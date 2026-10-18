Casi un millar de voces para devolverle las vistas al ‘Balcón das Mariñas’
Recogen firmas para que las administraciones recuperen el mirador de A Espenuca
Casi un millar de adhesiones en un municipio de menos de 2.000 vecinos para ‘salvar’ el ‘Balcón de As Mariñas’. El Mirador de Espenuca, construido en 1948 por la Diputación de A Coruña como una terraza natural para observar la ría y las marismas de Betanzos, e incluso la ciudad de A Coruña, atraviesa un momento complicado, ‘acosado’ por árboles enormes que amenazan con caer sobre la ermita y el cementerio y representan un importante riesgo de incendio, denuncian los vecinos de Coirós.
Una representación de todos ellos entregó en la casa consistorial un escrito “apoiado por case mil sinaturas” para “esixir das administracións a recuperación e posta en valor do miradoiro, así como a rehabilitación integral da contorna da igrexa e do cemiterio de Espenuca”.
La movilización ciudadana, que se inició en septiembre con una charla informativa, responde a la necesidad de dar solución “ao avanzado estado de abandono no que se atopa un dos espazos paisaxísticos, culturais e históricos máis destacados da comarca das Mariñas”.
En el documento, que dirigen al alcalde, Francisco Quintela, pero con avisos para distintas administraciones, los residentes reclaman la adopción de medidas para, con carácter de urgencia, contener el deterioro del enclave “e garantir a seguridade na contorna da igrexa e cemiterio”, para lo que solicitan al Ayuntamiento de Coirós “a retirada das árbores que invaden a zona, na súa maior parte propiedade do Arcebispado de Santiago, e que, ademais do risco de incendio, ameazan co derrube sobre o templo e os nichos”, apuntan los representantes vecinales, que también apremian a la Diputación de A Coruña para que, “como propietaria do miradoiro e da estrada de acceso ao mesmo, faga cumprir a distancia establecida en canto á presencia de árbores nas beiras da vía e do propio Miradoiro de Espenuca”.
En el mismo escrito, instan al Ministerio de Movilidad y Transportes a que, como responsable del Vértice Xeodésico 4605, denominado ‘A Espenuca’, cumpla la normativa “en canto á visibilidade que deben ter este tipo de infraestruturas do Estado”.
Desde su construcción hace casi ochenta años, el mirador es uno de los enclaves de atracción turística de la provincia por sus “vistas panorámicas de 360 graos” pero el nulo mantenimiento y el descontrol de la vegetación “converteron este paraxe nun miradoiro sen vistas, completamente cegado polos eucaliptos”, de ahí la indignación de los vecinos de Coirós.
“O apoio masivo da veciñanza con case mil sinaturas recollidas nun concello que non chega aos 2.000 habitantes amosa o nivel de preocupación polo deterioro en que se atopa” y abre “unha vía de reclamación diante das administracións responsables para recuperar” Espenuca.