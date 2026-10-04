Carlos Boado, de El Caserío de Tión de Coirós, tercero en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas

Carlos Boado, a la derecha de la imagen, se colocó tercero en la edición de 2026 Cedida

Carlos Boado, de El Caserío de Tirón, en Coirós, se ha situado tercero en el XIX Concurso de España de Tortilla de Patatas organizado por Rafael García Santos en Alicante Gastronómica, en el que se coronó a chef de La Teulada, en Elche (Alicante).

El vencedor de 2025, Alejandro Oliveira, de La Falda de Chamberí, en Madrid, terminó segundo en un certamen muy reñido este año, en el que el número uno se ha decidido por un solo voto.

La de Celia Correia era una tortilla clásica, poco hecha, con huevo campero gourmet y patata gallega "bien crujiente".

Además de los tres primeros, otros tres cocineros han conseguido el pase directo al campeonato del año que viene al haber quedado entre los mejores, uno de ellos, O Cabo de A Coruña.

Cada concursante ha tenido 75 minutos para hacer su tortilla de patatas, con ingredientes que han podido traer ellos o escoger los de la organización, con la opción de incluir o no cebolla, y el jurado ha catado una tortilla cada 5 minutos de los más de 20 concursantes.

La Semana da Tortilla de Betanzos se celebrará del 14 al 18 de octubre Más información

Cada miembro ha votado las tres mejores bajo su punto de vista, y luego se ha realizado una segunda ronda de votaciones entre las tres primeras.

El jurado del XIX Concurso de Tortilla de Patatas lo ha formado Rafael García Santos, José Goméz ‘Joselito’, Paco Torreblanca, Kiko Moya (L’Escaleta), Fran Martínez (Maralba), Lorenzo Cañas (La Merced), Gonzalo Antón (Zaldiarán), Pedro Morán (Casa Gerardo) y José Manuel Crespo (El Manjar), además de los periodistas Pepa Fernández (RNE), Paz Álvarez (El País) y Julián Méndez (El Correo).

Para Rafael García Santos, organizador del concurso, este certamen ha significado “un cambio cualitativo y la incorporación de mucha gente para hacer de nuestro plato un manjar absoluto como se merece”, indicó en declaraciones a EFE.

Respecto a lo que tiene que tener una tortilla para ser la mejor, García Santos ha destacado que “no hay una norma matemática” sino que se trata de un conjunto de factores. “Está la magia de cómo tú trasladas tu gusto personal a esa tortilla”, ha añadido.

Para la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, el concurso de la Mejor Tortilla de Patatas de España es “esa revolución de del genio que es capaz de dar la vuelta a cualquier tortilla y a la gastronomía como lo hizo en su día”.

Todos ellos se clasifican automáticamente para la próxima edición del Campeonato de España de 2027, que se volverá a celebrar en la feria Alicante Gastronómica, convertida en la sede oficial de este encuentro y de su Congreso Nacional en los últimos años.

El Campeonato de España de Tortilla de Patatas-Trofeo Tescoma es la cita más importante del calendario y concentra a los mejores especialistas en la elaboración de este icónico plato de la gastronomía española. Los concursantes acceden a través de la selección del propio jurado y en las pruebas autonómicas celebradas en los últimos años.