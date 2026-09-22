Coirós se moviliza para 'salvar' el Mirador de Espenuca
Los vecinos de Coirós han decidido actuar para "salvar un dos espazos con maior valor" del municipio: el Mirador de Espenuca. Un valor que trasciende lo histórico y natural al ser uno de los sitios más apreciados, en lo sentimental, para la ciudadanía de de la comarca de Betanzos.
Así, tras un encuentro en el centro social, acordaron "iniciar unha recollida de sinaturas para esixir do Concello de Coirós e das outras institucións implicadas (Deputación da Coruña, Xunta e Goberno de España) solucións inmediatas e reverter o actual estado de abandono da zona", explican los impulsores de la iniciativa, que realizaron una exhaustiva exposición de la situación de Espenuca.
En la intervención, "apoiada en material audiovisual, fotografías e documentación histórica, que recolle a evolución do miradoiro e da contorna da igrexa, contrastándoo coa súa degradación actual" confirmando con un minucioso estudio que "a vexetación da zona atópase fóra da lei, incumprindo as distancias obrigatorias das árbores respecto ao miradoiro e aos bens catalogados como a igrexa e o cemiterio, ademais de obstaculizar a visibilidade do vértice xeodésico no 4605 alí instalado, que por lei debe estar despexado", señalan desde este movimiento vecinal que seguirá avanzando en aras de la conservación integral de un espacio único desde el que se divisa hasta A Coruña.
En cualquier caos, más allá del valor sentimental del enclave, los vecinos alertan de riesgo real de incendio, de consecuencias serias para el entorno, para la ciudadanía y para las construcciones por la existencia de árboles de considerable envergadura que podrían caer sobre la iglesia o el cementerio, sobre todo durante los episodios de meteorología adversa, recuerdan desde Coirós.
"Como propostas de mellora e posta en valor do conxunto, ademais da urxente limpeza e corta de eucaliptos, os veciños propuxeron ideas de futuro como a construción dun aparcadoiro na parte inferior do Picoto, que facilite un acceso ordenado e seguro ao cume do monte e dea servizo aos asistentes a funcións relixiosas", exponen desde el movimiento, entre cuyos representantes está el investigador Manuel Fiaño.
Los asistentes coincidieron en "a nula xestión levada a cabo ata o de agora polas administracións" y cuestionaron que nunca se obligó a cumprir a lexislación en materia de incendios aos propietarios dos terreos, que na súa maior parte pertencen ao Arcebispado de Santiago".
El encuentro se cerró con un llamamiento a los vecinos de Coirós y de toda la comarca a firmar un escrito dirigido a la institución municipal exigiendo "solucións inmediatas á problemática actual do miradoiro e da súa contorna" de Espenuca.