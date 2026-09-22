Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coirós

Coirós se moviliza para 'salvar' el Mirador de Espenuca

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/09/2026 10:37
Los vecinos se reunieron en el centro social para avanzar en las medidas para defender Espenuca
Los vecinos se reunieron en el centro social para avanzar en las medidas para defender Espenuca
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Los vecinos de Coirós han decidido actuar para "salvar un dos espazos con maior valor" del municipio: el Mirador de Espenuca. Un valor que trasciende lo histórico y natural al ser uno de los sitios más apreciados, en lo sentimental, para la ciudadanía de de la comarca de Betanzos.

Así, tras un encuentro en el centro social, acordaron "iniciar unha recollida de sinaturas para esixir do Concello de Coirós e das outras institucións implicadas (Deputación da Coruña, Xunta e Goberno de España) solucións inmediatas e reverter o actual estado de abandono da zona", explican los impulsores de la iniciativa, que realizaron una exhaustiva exposición de la situación de Espenuca. 

En la intervención, "apoiada en material audiovisual, fotografías e documentación histórica, que recolle a evolución do miradoiro e da contorna da igrexa, contrastándoo coa súa degradación actual" confirmando con un minucioso estudio que "a vexetación da zona atópase fóra da lei, incumprindo as distancias obrigatorias das árbores respecto ao miradoiro e aos bens catalogados como a igrexa e o cemiterio, ademais de obstaculizar a visibilidade do vértice xeodésico no 4605 alí instalado, que por lei debe estar despexado", señalan desde este movimiento vecinal que seguirá avanzando en aras de la conservación integral de un espacio único desde el que se divisa hasta A Coruña.

En cualquier caos, más allá del valor sentimental del enclave, los vecinos alertan de riesgo real de incendio, de consecuencias serias para el entorno, para la ciudadanía y para las construcciones por la existencia de árboles de considerable envergadura que podrían caer sobre la iglesia o el cementerio, sobre todo durante los episodios de meteorología adversa, recuerdan desde Coirós. 

"Como propostas de mellora e posta en valor do conxunto, ademais da urxente limpeza e corta de eucaliptos, os veciños propuxeron ideas de futuro como a construción dun aparcadoiro na parte inferior do Picoto, que facilite un acceso ordenado e seguro ao cume do monte e dea servizo aos asistentes a funcións relixiosas", exponen desde el movimiento, entre cuyos representantes está el investigador Manuel Fiaño.

Miradoiro Espenuca

Movilización vecinal por el Mirador de Espenuca

Más información

Los asistentes coincidieron en "a nula xestión levada a cabo ata o de agora polas administracións" y cuestionaron que nunca se obligó a cumprir a lexislación en materia de incendios aos propietarios dos terreos, que na súa maior parte pertencen ao Arcebispado de Santiago".

El encuentro se cerró con un llamamiento a los vecinos de Coirós y de toda la comarca a firmar un escrito dirigido a la institución municipal exigiendo "solucións inmediatas á problemática actual do miradoiro e da súa contorna" de Espenuca.

Bomberos en A Espenuca, este sábado

Arde parte de la ladera de A Espenuca, en Coirós

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales

El Centro Comercial Los Rosales acoge la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage
Redacción
El ideal gallego

Coruña The Style Outlets celebra un nuevo Súper Jueves con descuentos especiales
Redacción
Premio youtubeiras

Oleiros acogerá la ceremonia de entrega de los Premios Youtubeiras+
Redacción
Yoga en Familia

La Fundación María José Jove abre la inscripción para Yoga en Familia
Redacción