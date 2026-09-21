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Coirós

Coirós contrata ocho desempleados para tareas de prevención de incendios a través de la iniciativa 'Galicia suma Talento'

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/09/2026 16:14
Visita de Belén do Campo a Coirós
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Visita de Belén do Campo a Coirós. La delegada de la Xunta, acompañada por el alcalde, Francisco Quintela, de desplazó hasta el municipio para comprobar las tareas que están realizando los ocho vecinos contratados durante nueve meses al amparo de la iniciativa 'Galicia Suma Talento: Rural Activo', destinada a impulsar el empleo y a reforzar la prevención de incendios y la conservación del medio rural en toda la comunidad: 81 municipios en A Coruña (281 contratados y casi cinco millones de euros) y  11 en la comarca de  Betanzos (38 desempleados, con unas aportaciones de más de 671.000 euros).

En su recorrido, la representante autonómica destacó que el Ayuntamiento de Coirós cuenta con una aportación de más de 135.000 euros, que supuso "a contratación destes 8 traballadores para realizar actuacións de limpeza de montes, xestión da biomasa, mantemento de espazos naturais e outras tarefas de carácter forestal e ambiental", señaló Do Campo.

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En este sentido, la delegada apuntó a la trascendencia de una iniciativa que implica "unha oportunidade laboral ás persoas desempregadas, facilitándolles experiencia profesional e mellorando a súa empregabilidade, ao tempo que permite reforzar actuacións prioritarias para a protección do territorio e a prevención dos incendios forestais".

El programa se completa con una formación específica para las personas contratadas en materias relacionadas con la prevención de incendios, el uso de maquinaria y herramientas y la seguridad en el desarrollo de estas tareas, reforzando así tanto su cualificación profesional como la protección sostenible del medio rural en Galicia. 

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