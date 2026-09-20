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Coirós

La Xunta adjudica las obras de Xora y Loureiros, en Coirós

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/09/2026 18:46
Área recreativa de Xora, en Ois
Área recreativa de Xora, en Ois
Archivo El Ideal Gallego
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La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas adjudicó por casi 130.000 euros (128.829,85) las obras de humanización de espacios en los núcleos de Loureiros y Xora, en Santa María de Ois, en Coirós.

Este contrato con la empresa Excavaciones y Obras Candal, S.L.,  impulsado en el marco del Plan Hurbe, permitirá acometer las obras necesarias para el acondicionamiento de vías de Loureiros y Xora, incluidas la renovación de los pavimentos, el nivelado de las tapas con hormigón y la limpieza de drenajes longitudinales, de acuerdo con las indicaciones de la Xunta.

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Estas actuaciones se realizarán en virtud de un acuerdo de colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento de Coirós. A través de este convenio, el departamento que dirige María M. Allegue cofinanciará en un 70% la actuación, contratará y ejecutará las obras, mientras que Coirós aportará el o 30% restante, así como el mantenimiento y conservación de las obras realizadas en Loureiros y Xora.

A través del Plan Hurbe, la institución autonómica apuesta por la colaboración con los ayuntamientos "na mellora de contornas urbanas dos municipios galegos e nos equipamentos públicos que teñan por finalidade a revitalización do territorio e o reequilibrio territorial", resumieron desde Vivenda e Planificación de Infraestruturas. 

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