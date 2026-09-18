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Coirós

Coirós, un oasis musical entre el ‘tradi’ y el rock

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/09/2026 04:40
El Grupo de Pícaras e Repoludas de la EMBT de Coirós, en la Foliada de Queirís 2025
El Grupo de Pícaras e Repoludas de la EMBT de Coirós, en la Foliada de Queirís 2025
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Un municipio de 2.000 habitantes con alternativas para todas las sensibilidades, que pasará de las panderetas a las guitarras eléctricas en apenas dos semanas para atraer visitantes de todo el entorno de As Mariñas. La cita con la música tradicional, la más madrugadora de las dos, será mañana, y con el rock and roll, el 3 de octubre, pero ambas están organizadas por la ciudadanía y se celebran en Coirós.

El primer asalto, este sábado 19, en la antigua escuela, con una nueva edición de la Foliada de Queirís. La música comenzará a las 20.00 horas con la actuación de la Escola de Música e Baile Tradicional (EMBT) de Coirós y continuará a las 22.00 con Maghúa. Después, turno para que los asistentes ‘salten’ al campo en el marco de una foliada libre que contará con músicos de otras agrupaciones, pues suelen acudir varias de A Coruña y los de Queiroa de Sada. Una foliada a la que pueden asistir todos los que lo deseen e unirse a la celebración y que animará incluso a los más cohibidos, que es lo que intentan los impulsores del evento, las asociaciones vecinales de Collantres y Coirós. “Somos todos voluntarios, a xente sempre está disposta a axudar”, comenta Warren, de la escuela de música y del colectivo de Colantres. 

La propuesta viene, además, con menú festivo incluido, pues en la cantina se servirán raciones de pulpo y churrasco por 15 euros, además de hamburguesas de carne o veganas y bocadillos de lomo, bacon y queso “para ter opcións para todos”, añade Warren. Porque cantar y bailar da hambre, y ni música ni comida van a faltar en Queirís. 

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Y cuando todavía no se hayan enfriado del todo las panderetas, llegará el turno del rock, de la mano de otra asociación y a solo unos kilómetros, en el campo de Coirós. El sábado 3 de octubre se celebra el II CoiRock, una noche de música en directo y entrada sin coste hasta completar aforo, con actuaciones desde las 21.00 horas, aunque el recinto abrirá a las 20.00. 

Así, subirán al escenario Graxa, Bad Whiskey, A Banda do Elías y Samesugas, cuatro formaciones que pondrán guitarras, batería y decibelios a una noche pensada para el público local y para los aficionados al rock de toda la comarca de Betanzos. 

En definitiva, septiembre para sacar la pandereta y octubre para subir el volumen del ‘ampli’. Dos fiestas, dos estilos y un mismo municipio: Coirós.

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