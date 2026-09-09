Una Rosalía de Castro ‘nacida’ en Coirós recorre Galicia con Pena Furada Teatro

La directora, Elena Couto (agachada), con parte del elenco de la obra Cedida

Pena Furada Teatro está recorriendo Galicia de la mano de Rosalía de Castro. Con arte, con entusiasmo y con la convicción de que, contando con las cuotas exactas de compromiso e ilusión, no se necesitan ni excentricidades ni atrezos extraordinarios, solo una idea y mucho valor para desarrollarla sin alejarse de casa, desde Coirós. Para crear en O Cruceiro y exportar su ‘invento’ a Santiago, a Chantada, a Oza Cesuras o a Vigo.

Pena Furada, la compañía que nació vinculada a la actividad municipal de Teatro para Adultos hace cuatro años y que dirige la actriz y creadora escénica Elena Couto, está cosechando éxitos allá donde va con su ‘Rosalía, a Filla do Mar’. Un espectáculo que combina interpretación, música en directo y canto tradicional; que apuesta por la cultura y la historia de Galicia y por conocer a otra Rosalía. Una más vital, “alejada de los tópicos y de la imagen de escritora triste melancólica”, explica Couto.

La obra, el resultado de una investigación y creación colectivas, toma como hilo conductor a Gala, la última integrante viva de los Murguía de Castro. A través de su voz, de las interpretaciones de los actores y actrices coirenses, la música en directo, las sombras chinescas y otros recursos estéticos, se recuperan algunos de los episodios menos conocidos de la vida de la autora en un intento por mostrar una Rosalía vitalista y entregada a los demás, la descrita por Gala en una entrevista en 1948.

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La directora de Pena Furada explica que la idea surgió después de recibir un guion inicial que le sirvió como simiente, que comenzó entonces a investigar su vida y su obra y encontró, entre otros materiales, la entrevista a Gala Murguía. “¿Quién mejor que una hija para contar la historia de su madre?”, se preguntaron los actores de Coirós. De ahí nació la estructura definitiva de ‘A Filla do Mar’.

La intención era desmontar una imagen que, según la creadora, se ha repetido durante años y demostrar que, pese atravesar momentos de dolor y enfermedad, también manifestó una enorme curiosidad y múltiples inquietudes: “Tocaba instrumentos, hizo teatro y se interesó por la botánica...”, añade Couto.

Así, la creadora realizó nuevas musicalizaciones de ‘Has de Cantar’, ‘Airiños’ y ‘Negra Sombra’ para darles un carácter diferente y, especialmente en el caso de ‘Negra Sombra’, “una lectura más luminosa”, comenta la directora de Pena Furada.

El espectáculo incorpora además guitarra y violonchelo en directo y, sobre las tablas, las cantareiras participan también en la creación del espacio escénico: unas sábanas de hilo con puntillas de Camariñas sirven como telón de fondo y contribuyen a recrear ese universo femenino y gallego que atraviesa toda la propuesta, cuyos textos firman a tres Pura Ferreño, Mariña Novo y Elena Couto.

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En la actualidad son nueve los integrantes de la agrupación, –además de la violonchelista Mar Rodríguez Villanueva, que “es maravillosa”, y el técnico, que acaba de incorporarse– y en ella conviven desde veinteañeros a octogenarios, que ensayan en el centro social de Coirós.

Aunque el proceso creativo de Pena Furada va mucho más allá de los ensayos, pues sus miembros intervienen en la investigación, la escritura, la interpretación y la elaboración del vestuario, la escenografía y el atrezo de ‘Rosalía, a Filla do Mar’.