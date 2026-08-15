Pura Ferreño Saia, elixida candidata do BNG á alcaldía de Coirós
A Asemblea Local do BNG de Coirós designa por unanimidade a Pura Ferreño Saia como candidata á alcaldía nas municipais de maio de 2027
A Asemblea Local do BNG de Coirós vén de designar por unanimidade Pura Ferreño Saia como candidata á alcaldía de Coirós para as eleccións municipais de maio de 2027.
A actual portavoz municipal do BNG, veciña de Coirós de Abaixo e enxeñeira agrónoma, encabezará un proxecto que aspira a gobernar o Concello, abrir unha nova etapa política e democratizar a xestión municipal, fronte ao modelo do actual Goberno do Partido Popular.
“Presentámonos con ilusión, coa vontade de gobernar e coa convicción de que Coirós merece máis. Queremos ofrecer unha alternativa fronte a un Goberno que leva demasiado tempo instalado nunha forma de facer política baseada no clientelismo, na rutina e na falta de proxecto”, sinala Pura Ferreño.
Un proxecto construído desde o traballo municipal
A candidata nacionalista destaca o traballo desenvolvido polo BNG nos últimos anos, con propostas e iniciativas centradas en mellorar os servizos públicos e a calidade de vida das veciñas e veciños.
Entre as prioridades sinala a mellora e garantía do abastecemento de auga, a seguridade viaria no cruce de Queirís e noutros puntos do municipio, a mellora da recollida e tratamento dos residuos, a creación dun punto limpo supramunicipal e a posta en marcha dun transporte público digno e adaptado ás necesidades da veciñanza.
“Levamos anos traballando, facendo propostas, fiscalizando a acción do Goberno e estando ao lado das veciñas e veciños. Ese traballo é o aval co que nos presentamos e a base sobre a que queremos construír o futuro de Coirós”, afirma Ferreño.
Unha candidatura aberta á veciñanza
Pura Ferreño estará acompañada na candidatura por Pablo Bugia López, Carmen Tomé Darriba, Alberto Barreiro “Warren”, Marisa Marcote e Sandra García Mourelo, entre outras persoas que se incorporarán ao proxecto.
O BNG xa iniciou un proceso de diálogo con persoas, colectivos e entidades do municipio co obxectivo de coñecer de primeira man as necesidades de Coirós e recoller propostas que formen parte do programa de goberno para 2027.
“No BNG entendemos a política como un traballo comunitario, participativo e dinámico. Queremos escoitar, debater, analizar alternativas e incorporar as achegas da veciñanza para construír entre todas e todos o Coirós que queremos”, explica a candidata.
Ferreño fai un chamamento á participación: “Invitamos a toda a veciñanza a achegarse, a participar e a sumar. Temos ilusión, temos equipo e temos un proxecto para gobernar Coirós”.
O BNG afronta así as eleccións municipais de 2027 co aval do traballo realizado nos últimos anos e coa vontade de converter ese traballo nunha alternativa de goberno para o Concello de Coirós, apostando por unha xestión máis transparente, participativa e centrada nas necesidades reais da veciñanza.