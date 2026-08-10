O BNG de Coirós urxe a construción da rotonda tras un novo e aparatoso accidente en Queirís
O BNG de Coirós volveu reclamar a construción da rotonda de Queirís tras o aparatoso accidente de tráfico ocorrido o pasado domingo neste punto da N-VI. A formación nacionalista considera que a sucesión de sinistros neste cruzamento evidencia a necesidade de actuar con urxencia para mellorar a seguridade viaria e evitar que no futuro haxa que lamentar consecuencias máis graves.
A portavoz municipal do BNG, Pura Ferreño, lembra que a construción desta rotonda é unha demanda histórica tanto da veciñanza como do propio BNG e sinala que “se a rotonda aínda non é unha realidade é pola falta de vontade do Goberno do Estado para executar unha actuación que debería ser prioritaria”. Neste sentido, critica que o Executivo estatal se escude en que este tramo non está considerado como un punto de concentración de accidentes para bloquear o proxecto desde 2020, “a pesar da longa sucesión de sinistros que se veñen producindo neste cruzamento”.
“Este último accidente foi especialmente aparatoso e, por sorte, só se saldou cunha persoa ferida leve, mais non podemos depender da sorte cada vez que se produce un accidente neste punto”, afirma Ferreño. “A sucesión de sinistros demostra que existe un problema de seguranza viaria que debe ser abordado canto antes”, engade.
Desde o BNG de Coirós anunciaron o rexistro de novas iniciativas no Congreso para reclamar ao Goberno do Estado que desbloquee a actuación e avance na execución da rotonda, ao considerar que a mellora da seguridade viaria debe estar por riba de consideracións administrativas ou da clasificación estatística do tramo. “A veciñanza de Coirós leva anos reclamando esta actuación e está farta de non ser escoitada”, sinala a portavoz nacionalista.
“O Goberno do Estado debe recapacitar e actuar antes de que teñamos que lamentar danos maiores. Non podemos esperar a que haxa unha vítima grave para recoñecer que era necesario intervir”, conclúe Ferreño.