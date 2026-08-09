Una conductora resulta herida en un accidente en el cruce de Queirís, uno de los tramos con más siniestralidad de la comarca

Varios enfermeros inmovilizaron a la mujer hasta la llegada de la ambulancia Cedida

Una conductora resultó herida en un accidente en que se vieron implicados dos coches en la N-VI, a la altura del Cruce de Queirís.

El suceso ocurrió alrededor de las 14.30 horas cuando todo apunta a que, por un despiste, la mujer, que conducía un Seat Ibiza y circulaba en sentido A Coruña, accedió al carril por la que salen los vehículos que se incorporan desde la antigua Nacional-VI desde Betanzos impactando lateralmente contra otro coche, un BMW.

Como consecuencia de esta colisión, acabó chocando en la isleta contra dos señales, que arrancó, y volvió a salir para recorrer unos 25 metros antes que el coche volcó, indicaron testigos del siniestro, en uno de los tramos “negros” de la comarca de Betanzos.

Con todo, la conductora, consciente en todo momento, sufrió varias contusiones y un corte, por lo que varios enfermeros que se encontraban en la zona la inmovilizaron en la misma calzada hasta que llegó la ambulancia, que la trasladó al Chuac.

Hasta Queirís también se desplazaron los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil. En este cruce está prevista una rotonda pero los residentes urgen medidas inmediatas, como señales luminosas, porque “es un cruce peligroso” y este accidente, como otros, pudo tener consecuencias mortales”, dice un vecino de Coirós.