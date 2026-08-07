Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coirós

Localizado con vida y consciente el octogenario desaparecido en Coirós

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/08/2026 21:50
Desaparecido en Coirós
Desaparecido en Coirós
Guardia Civil
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El octogenario desaparecido en Coirós ha sido encontrado con vida y consciente, informó el 112 Galicia.

Una ambulancia le ha prestado asistencia sanitaria en la zona en la que apareció, un cortafuegos, en una zona de difícil acceso, en Santa María de Ois. 

Protección Civil de Betanzos se encargó de trasladar al hombre en un 'biggy' hasta la ambulancia, dado que ésta no podía entrar al área de monte donde apareció. 

Los técnicos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) se había unido esta misma tarde al amplio dispositivo de búsqueda que ha dado con él, y en el que también intervino el Grupo de Rescate Eries, de Cruz Roja.

Desaparecido en Coirós

Buscan a un hombre de 85 años en una zona de monte en Coirós

Más información

En ese dispositivo participaron desde el primer momento la Guardia Civil, con los servicios aéreo y cinológico, y las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y Abegondo.

El 112 Galicia tuvo constancia de su desaparición hacia las 20.45 horas ayer a través de la llamada de sus allegados, que consiguieron contactar con él por teléfono y les indicó que había caído, con lo que se desplegó un amplio operativo en la zona de O Fontelo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El alcalde, Pablo González Cacheiro, compareció con tres de los ediles del Gobierno de Oza Cesuras

Cacheiro, ante la crisis del agua de Cesuras: “No creía en el cambio climático hasta que vi el caudal de los ríos”
Lucía Tenreiro
Desaparecido en Coirós

Localizado con vida y consciente el octogenario desaparecido en Coirós
Lucía Tenreiro
GermÃ¡n. charla sobre el eclipse a parva

El mercado de San Agustín acoge una charla sobre el eclipse
Abel Peña
La directora general de Salúd Pública, Carmen Durán, este viernes en rueda de prensa

El turista con hantavirus está aislado con dos contactos estrechos y todos son asintomáticos
EFE