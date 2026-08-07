Localizado con vida y consciente el octogenario desaparecido en Coirós

Desaparecido en Coirós Guardia Civil

El octogenario desaparecido en Coirós ha sido encontrado con vida y consciente, informó el 112 Galicia.

Una ambulancia le ha prestado asistencia sanitaria en la zona en la que apareció, un cortafuegos, en una zona de difícil acceso, en Santa María de Ois.

Protección Civil de Betanzos se encargó de trasladar al hombre en un 'biggy' hasta la ambulancia, dado que ésta no podía entrar al área de monte donde apareció.

Los técnicos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) se había unido esta misma tarde al amplio dispositivo de búsqueda que ha dado con él, y en el que también intervino el Grupo de Rescate Eries, de Cruz Roja.

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En ese dispositivo participaron desde el primer momento la Guardia Civil, con los servicios aéreo y cinológico, y las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y Abegondo.

El 112 Galicia tuvo constancia de su desaparición hacia las 20.45 horas ayer a través de la llamada de sus allegados, que consiguieron contactar con él por teléfono y les indicó que había caído, con lo que se desplegó un amplio operativo en la zona de O Fontelo.