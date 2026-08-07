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Coirós

Buscan a un hombre de 85 años en una zona de monte en Coirós

El hombre padece alzhéimer

Ep
07/08/2026 11:57
Desaparecido en Coirós
Jesús María Corral, desaparecido en Coirós
Guardia Civil
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La Guardia Civil coordina un operativo de búsqueda de Jesús María Corral, un hombre de 85 años que padece alzheimer y que pudo haber sufrido una caída en el monte en la zona de O Fontelo, en el municipio coruñés de Coirós.

El 112 Galicia tuvo constancia al hilo de las 20.45 horas a través de las llamadas de varios particulares que alertaban de que el hombre faltaba desde la tarde y que habían conseguido hablar con él por teléfono.

Desaparecido en Coirós
Cartel difundido por la Guardia Civil
Guardia Civil

En esa comunicación, según detallaron las personas que llamaron a la central de emergencias, el varón les explicó que se había caído en una finca.

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Más información

El Instituto Armado ha detallado que el octogenario suele vestir camisa amarilla de cuadros y pantalón largo.

En las tareas de búsqueda, además de agentes de la Guardia Civil, participan también voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y de Abegondo y una veintena de vecinos y familiares.

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