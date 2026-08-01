Arde parte de la ladera de A Espenuca, en Coirós

Bomberos en A Espenuca, este sábado CEDIDA

Un incendio ha calcinado en la tarde de este sábado parte de la ladera de A Espenuca, en Coirós, según confirmaron fuentes municipales. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informó de que durante la tarde recibieron una llamada de alerta por unas llamas que se iniciaron en los terrenos del restaurante La Paz, situado en A Espenuca, y acabaron trasladándose al monte cercano.

La columna de humo era visible desde Betanzos y el alcalde accidental de Coirós, Carlos García Barreiro, se desplazó al lugar de los hechos, donde varias brigadas de bomberos forestales trabajan todavía.

Humo del incendio visible desde Betanzos CEDIDA

En el dispositivo se ha utilizado también un helicóptero que captó agua del río Mandeo.