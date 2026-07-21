Capturan a tres perros "sin control de sus dueños" que generaban temor a los vecinos en Xora, Coirós

Los perros sueltos por la zona FACEBOOK COIRÓS DEFECTOS

El Ayuntamiento de Coirós informó este martes de que el domingo se procedió a capturar a los tres perros que durante las últimas semanas generaban preocupación y alarma entre los vecinos de Ponte de Xora, debido a sus razas peligrosas y a que andaban sueltos por la zona.

En un comunicado, el Ejecutivo de Francisco Quintela recuerda que meses atrás ya había denunciado ante la Fiscalía el problema generado por la situación de estos animales, que se encontraban "sin ningún control por parte de sus propietarios".

"O dispositivo activouse após o aviso veciñal á Garda Civil e contou coa intervención dunha patrulla e do servizo de recollida de animais, que tras varias horas de traballo logrou capturar aos tres cans", explicó el Consistorio, que recordó que los perros se encuentran bajo la protección de una institución dedicada a tal fin.

El alcalde de Coirós trasladó su agradecimiento a la Guardia Civil por su intervención y a los vecinos de Ponte de Xora por su colaboración.