Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coirós

Mercedes Queixas insta a la Xunta a cubrir el acceso al Centro de Saúde de Coirós

Redacción
06/05/2026 11:16
Mercedes Queixas preguntó por el Centro de Saúde de Coirós en el Parlamento de Galicia
Mercedes Queixas preguntó por el Centro de Saúde de Coirós en el Parlamento de Galicia
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El BNG registró una iniciativa en el Parlamento de Galicia para reclamar a la Xunta la instalación de una cubierta en el acceso al Centro de Saúde de Figueiras, en Coirós, "co obxectivo de garantir unhas mellores condicións de accesibilidade", señala la diputada Mercedes Queixas.

"Estamos a falar dunha actuación sinxela que tería un impacto inmediato na calidade do servizo sanitario, especialmente nun país con frecuentes episodios de choiva como Galiza”, explica la representante nacionalista, que también interpeló a los responsables autonómicos si eran conocedores de esta situación que afecta a los vecinos de Coirós.

El BNG pedirá que se solucionen las humedades del ambulatorio de Coirós

Más información

Por su parte, la portavoz municipal del BNG, Pura Ferreño, recuerda que “logo de subir polo acceso cuberto que hai desde o aparcadoiro, as usuarias teñen que percorrer varios metros ao descuberto até a entrada do centro de saúde, algo especialmente problemático para persoas maiores ou con mobilidade reducida”, por lo que demanda una solución a Sanidade.

Desde el BNG insisten en que la Xunta debe atender las necesidades básicas de los centros de salud y garantizar un acceso "seguro e protexido, poñendo fin a unha situación facilmente solucionábel".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La edila no adscrita en Lugo María Reigosa

La concejala no adscrita de Lugo ratifica que apoyará la moción de censura: "Confío en el proyecto que lidera Elena Candia"
EP
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez dice que el novio de Ayuso le pasó la foto de los dos periodistas
EFE
El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde

La cepa del hantavirus que causó tres muertes en un crucero es la que se transmite entre humanos
EFE
Mercedes Queixas preguntó por el Centro de Saúde de Coirós en el Parlamento de Galicia

Mercedes Queixas insta a la Xunta a cubrir el acceso al Centro de Saúde de Coirós
Redacción