Mercedes Queixas insta a la Xunta a cubrir el acceso al Centro de Saúde de Coirós

Mercedes Queixas preguntó por el Centro de Saúde de Coirós en el Parlamento de Galicia Cedida

El BNG registró una iniciativa en el Parlamento de Galicia para reclamar a la Xunta la instalación de una cubierta en el acceso al Centro de Saúde de Figueiras, en Coirós, "co obxectivo de garantir unhas mellores condicións de accesibilidade", señala la diputada Mercedes Queixas.

"Estamos a falar dunha actuación sinxela que tería un impacto inmediato na calidade do servizo sanitario, especialmente nun país con frecuentes episodios de choiva como Galiza”, explica la representante nacionalista, que también interpeló a los responsables autonómicos si eran conocedores de esta situación que afecta a los vecinos de Coirós.

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Por su parte, la portavoz municipal del BNG, Pura Ferreño, recuerda que “logo de subir polo acceso cuberto que hai desde o aparcadoiro, as usuarias teñen que percorrer varios metros ao descuberto até a entrada do centro de saúde, algo especialmente problemático para persoas maiores ou con mobilidade reducida”, por lo que demanda una solución a Sanidade.

Desde el BNG insisten en que la Xunta debe atender las necesidades básicas de los centros de salud y garantizar un acceso "seguro e protexido, poñendo fin a unha situación facilmente solucionábel".