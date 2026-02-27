Mi cuenta

Coirós

Coirós denuncia a una vecina por "desatender" a sus tres perros

27/02/2026 14:56
El Ayuntamiento de Coirós ha formalizado una denuncia ante la Guardia Civil y Fiscalía contra una vecina del lugar de Xora por "desatender" a sus tres perros ante el "reiterado desprecio" de la mujer por la seguridad ciudadana y el bienestar animal.

En un comunicado, el gobierno local ha lamentado la situación que padecen los animales, que presentan "síntomas evidentes" de falta de cuidado y deambulan sueltos por la zona.

La decisión municipal llega tras agotarse la vía administrativa y ante el incremento del riesgo para la integridad de los vecinos. "El último incidente grave tuvo lugar esta misma semana, cuando la presencia de los canes -que circulaban sin control ni supervisión- asustó a una madre que paseaba por la zona acompañada de sus dos hijos de corta edad", añaden desde el Ayuntamiento.

El propio alcalde, Francisco Quintela, ha informado de que ya se habían tomado cartas en el asunto el pasado mes de diciembre, cuando se remitió un apercibimiento a la propietaria instándola a controlar a sus animales.

Sin embargo, apuntan, la dueña de los perros ha ignorado sistemáticamente los requerimientos oficiales. "Se trata de una situación que preocupa y perjudica gravemente a los vecinos y que muestra un reiterado desprecio por el cumplimiento de la ley y las normas básicas de buena vecindad", ha señalado el regidor.

"Nuestra prioridad es la seguridad de los vecinos. No podemos permitir que la actitud irresponsable de una persona ponga en peligro a familias y niños en nuestros espacios públicos", ha concluido Quintela.

