El Ideal Gallego

Coirós

Alerta roja en Coirós por el posible desbordamiento del Mandeo y naranja en Abegondo, Cambre y Culleredo

19/02/2026 11:50
Imagen de archivo del río Mero
La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante o Risco de Inundacións en Galicia (Plan Inungal) en fase de preemergencia, centrada en la vigilancia y alerta temprana, bajando a nivel naranja de riesgo elevado el río Miño a su paso por A Peroxa y por Ourense y subiendo a rojo el Mandeo en Coirós.

El Baxoi se desborda en Miño y causa inundaciones en el acceso a Bañobre, O Pulo y Lamelas

Más información

Además, está activado el nivel naranja en A Coruña en el Xubia (San Sadurniño); Mero (Cambre); Barcés (Abegondo); Valiñas (Culleredo); Tambre (Trazo y Oroso) y en el Cambeda (Vimianzo). Así como en el Lérez a su paso por Pontevedra; en el Cabeiro a su paso por Redondela; en el Gallo a su paso por Cuntis, y en el Miñor en Gondomar.

La Xunta recuerda que el nivel rojo de riesgo muy elevado supone que el caudal presenta niveles muy superiores a los habituales y existe riesgo de desbordamientos pronunciados que pueden afectar a zonas habitadas y carreteras.

