Coirós asume la atención a los visitantes al Centro de Interpretación del Mandeo en Chelo

El alcalde, Francisco Quintela (d), suscribió el convenio con el diputado Xosé Penas Cedida

La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Coirós rubricaron el convenio de colaboración para "a xestión integral do Centro de Interpretación do Entorno Fluvial do río Mandeo", situado en Chelo, para 2026.

El diputado de Patrimonio e Contratación, Xosé Luís Penas Corral, que firmó el acuerdo con el alcalde, Francisco Quintela Requeijo, destacó que este convenio "permite garantir a apertura continuada do centro e asegurar un servizo de atención a visitantes estábel e de calidade ao longo de todo o ano".

Así, el convenio establece el sistema de colaboración entre ambas administraciones en la atención a los visitantes, la conservación del inmueble y de todos los materiales del centro, así como la realización de actividades de divulgación y difusión relacionadas con el entorno fluvial del Mandeo.

"A xestión ordinaria do centro corresponderá ao Concello de Coirós, que asumirá a organización das visitas e o funcionamento do espazo durante o período de vixencia do acordo", explicaron desde la Diputación de A Coruña.

En este sentido, el representante provincial señaló que "a cooperación entre administracións é fundamental para manter en funcionamento equipamentos públicos que cumpren unha función cultural, educativa e ambiental de primeiro nivel", añadió Penas.

Entre las obligaciones municipales está la "atención ao público por persoal cualificado, o mantemento das condicións de limpeza e conservación do inmóbel, así como a promoción do uso normalizado da lingua galega tanto nas visitas guiadas como nos materiais informativos e de difusión", al tiempo que se compromete al "control estatístico das visitas ao centro" lo que, para la institución provincial, supone garantizar "non só a correcta conservación do espazo, senón tamén unha experiencia de visita coherente coa importancia ambiental e patrimonial do río Mandeo".

El horario mínimo de atención a los visitantes será, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, los viernes y sábados en horario de mañana y tarde, y los domingos solo por la mañana, "permanecendo pechado os luns e os días festivos", detalla la Diputación de A Coruña.

La entidad provincial financiará los gastos que no cubran los ingresos de la actividad hasta un máximo de 16 286,14 euros, "o que representa o 88,81 % do total dos custos previstos", y la aportación se hará efectiva mediante abonos trimestrales, "condicionados á xustificación dos gastos e ingresos correspondentes, de acuerdo con lo establecido en el convenio Diputación de A Coruña-Ayuntamiento de Coirós.

El acuerdo, que asegura la viabilidad económica del servicio, tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2027.