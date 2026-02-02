Mi cuenta

Coirós

El BNG apremia "melloras urxentes na seguranza viaria" de la N-VI en Coirós

Lucía Tenreiro
02/02/2026 12:59
Néstor Rego y Pura Ferreño, en un momento de la visita, en las inmediaciones de la casa consistorial de Coirós
Cedida
El diputado del Bloque Nacionalista Galego en Madrid, Néstor Rego, volverá a instar al Gobierno del Estado la adopción de medidas en materia de seguridad en la N-VI en Coirós

Así lo anunció el representante nacionalista durante una visita al municipio, donde confirmó "o rexistro de iniciativas para demandar ao Goberno do Estado actuacións que melloren a seguranza viaria na estrada N-VI".

En Coirós mantuvo un encuentro con los responsables municipales del BNG encabezados por su número uno, Pura Ferreño, y con vecinos del entorno más cercano a la carretera para abordar "a situación da N-VI ao seu paso polo centro de Coirós, onde está o concello o edificio de usos múltiples, a marquesina do autobús e outros servizos municipais", expuso Ferreño.

Un conductor resulta herido tras sufrir un accidente y volcar con su coche en la N-VI a la altura de Coirós

Más información

“Trátase dunha zona con moítísmo tráfico pola saída da autovía A6, onde non hai pasos de peóns nin ningunha medida para asegurar que se reduce a velocidade a pesar de ser onde se localizan moitos dos servizos municipais e ter, polo tanto, unha evidente concentración de peóns”, indicó la portavoz del BNG de Coirós. 

En este sentido, Rego señaló que “non falamos só dunha cuestión de comodidade, senón de seguridade" e incidió en que "é urxente actuar antes de que haxa que lamentar un accidente grave” en este tramo de la N-VI.

Así, recordó las múltiples iniciativas de la organización nacionalista "para garantir a seguridade viaria na N-VI e concretamente no caso de Coirós nun dos puntos negros máis perigosos da comarca como é o cruce de Queirís"

“Non imos permitir que o Goberno do Estado siga sen cumprir as necesidades de mellora da seguridade nesta estrada e especialmente no concello de Coirós”, añadió el representante del BNG.

