El día señalado para apagar la cocina de leña que hizo eterna la tortilla de Casa Tomé

Carmen Tomé, ayer delante de la cocina y el fuego: “Esta leyenda se jubila” Carlota Blanco

El origen de la Tortilla de Betanzos está en Coirós y allí, antes de enfilar la subida a la Costa do Sal, está uno de los establecimientos más sorprendentes del área coruñesa: Casa Tomé. Un espacio único que, tras más de cincuenta años de actividad, echa el cierre para consternación de muchos de los cientos de clientes que, desde su apertura como tienda especializada en vino de cosechero, elevaron esta taberna rural a los altares de la cocina tradicional hasta situarla como uno de los sitios de culto para los amantes de la comida casera, la que Carmen Tomé, que ahora se retira, heredó de sus abuelos y de sus padres Manuel Tomé y Josefa Darriba. Esta, con 102 años, sigue viviendo encima del negocio, conocido por su característico comedor, en la misma cocina, y sus menús sencillos, con ingredientes naturales y de cercanía, ‘made in’ As Mariñas.

Es decir, por sus chorizos, su carne asada o su cocido –estos últimos, siempre por encargo–pero sobre todo por su inconfundible tortilla estilo Betanzos. Una tortilla elaborada en cocina de leña, que le aporta ese sabor ahumado, distinto a cualquier otra; hecha allí mismo, delante del cliente, que huele y siente como caen en la sartén cada uno de los ingredientes de su receta: patatas, huevos y aceite, mezclados a conciencia con experiencia y sabiduría, con sencillez y autenticidad; con la mano de Carmen, la colaboración de su hermana y la verificación de Josefa. La centenaria que, con su saber hacer, su espontaneidad y cercanía, conquistó al mismísimo Amancio Ortega.

Una mesa de comensales, con parte de la familia propietaria, ayer en el comedor de Casa Tomé Carlota Blanco

Estos días todos se quieren despedir de Tomé. Tantos que, “no damos abasto”, explica la cocinera, acompañada por sus allegados, con los que comparte el día a día del negocio, y ataviada con un mandil que resume lo que sucede: “Esta leyenda se jubila”.

Este miércoles, día 31 de diciembre, cierran, “a mediodía, que no damos cenas de Fin de Año”.

En la era de los móviles, ninguna visita renuncia a una imagen de recuerdo, para subirla a las redes o para compartir con el resto de comensales “a última tortilla de Tomé, a mellor que tomanos nunca”, comenta María, que acudió con todos sus vástagos para celebrar “unha nova etapa, a xubilación de Carmen”.

Después de la sobremesa, en las despedidas, como en el contestador del móvil de contacto de la casa, un mensaje de agradecimiento: “Gracias por estos años”, puede escucharse en la voz de Carmen Tomé que, desde que tomó el relevo de su madre, renovó cada día su compromiso con la tradición y las recetas originales, sin adornos ni excesos, solo con la exigencia de la experiencia y el cariño de quienes las elaboraron durante medio siglo en una aldea de Coirós.

La de Casa Tomé es una de las tortillas que citan Manuel Fiaño y Miguel Gayoso en su investigación ‘A Tortilla de Betanzos naceu en Coirós’, publicada en la revista de la Sociedade Fillos de Ois para explicar el verdadero origen de un plato que, por su incomparable sabor y el boca a boca de quienes sintieron esa sensación única del interior jugoso escondido en la apariencia exterior, amarilla y sellada, han encumbrado esta tortilla mariñana, de Coirós o de Betanzos.