Do Campo elogia los cambios realizados en El Caserío de Tión con una ayuda de la Xunta

Do Campo y el alcalde Quintela con el responsable del Caserío de Tión MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el alcalde de Coirós, Francisco Quintela, visitaron El Caserío de Tión, beneficiario de las subvenciones concedidas para actuaciones de mejora de las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y de restauración.

En concreto, este restaurante recibió casi 40.000 euros, el 40% de la inversión realizada, para acometer “importantes melloras” como “a adecuación da súa terraza exterior co obxectivo de optimizar a eficiencia enerxética, a accesibilidade e o confort tanto para a clientela como para o persoal”, detalló la Xunta.

En este sentido, la intervención permitió transformar un espacio limitado por una cubierta de lona con deficiencias de aislamiento térmico y protección frente a los agentes atmosféricos en una terraza moderna, funcional e integrada en la actividad del establecimiento.

“O proxecto incluiu a substitución da cuberta existente por paneis tipo sándwich con illamento térmico, así como o peche mediante paneis, que melloraron tanto o comportamento térmico como a resistencia estrutural do espazo”, a lo que se unió también la instalación de nuevas ventanas con doble acristalamiento, pavimento de parquet cerámico e iluminación con tecnología led para “reforzar o compromiso do restaurante coa eficiencia enerxética e a sustentabilidade”, así como la instalación de sistemas de aire acondicionado y la construcción de dos baños, uno de ellos, adaptado.

Desde de Delegación de la Xunta en A Coruña señalaron que El Caserío de Tión amplió el uso de su terraza durante todo el año “incrementando a rendibilidade do negocio e reducindo a estacionalidade, o que repercutiu positivamente na estabilidade do emprego e na calidade do servizo ofrecido á clientela”.