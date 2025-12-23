Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coirós

Do Campo elogia los cambios realizados en El Caserío de Tión con una ayuda de la Xunta

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/12/2025 19:00
Do Campo y el alcalde Quintela con el responsable del Caserío de Tión
Do Campo y el alcalde Quintela con el responsable del Caserío de Tión
MONCHO FUENTES
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el alcalde de Coirós, Francisco Quintela, visitaron El Caserío de Tión, beneficiario de las subvenciones concedidas para actuaciones de mejora de las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y de restauración

En concreto, este restaurante recibió casi 40.000 euros, el 40% de la inversión realizada, para acometer “importantes melloras” como “a adecuación da súa terraza exterior co obxectivo de optimizar a eficiencia enerxética, a accesibilidade e o confort tanto para a clientela como para o persoal”, detalló la Xunta. 

En este sentido, la intervención permitió transformar un espacio limitado por una cubierta de lona con deficiencias de aislamiento térmico y protección frente a los agentes atmosféricos en una terraza moderna, funcional e integrada en la actividad del establecimiento. 

“O proxecto incluiu a substitución da cuberta existente por paneis tipo sándwich con illamento térmico, así como o peche mediante paneis, que melloraron tanto o comportamento térmico como a resistencia estrutural do espazo”, a lo que se unió también la instalación de nuevas ventanas con doble acristalamiento, pavimento de parquet cerámico e iluminación con tecnología led para “reforzar o compromiso do restaurante coa eficiencia enerxética e a sustentabilidade”, así como la instalación de sistemas de aire acondicionado y la construcción de dos baños, uno de ellos, adaptado. 

Desde de Delegación de la Xunta en A Coruña señalaron que El Caserío de Tión amplió el uso de su terraza durante todo el año “incrementando a rendibilidade do negocio e reducindo a estacionalidade, o que repercutiu positivamente na estabilidade do emprego e na calidade do servizo ofrecido á clientela”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El bus momentos después del suceso

Un autobús urbano atropella a un peatón en Monasterio de Caaveiro
Redacción
Atasco en la entrada de Marineda City en la tarde de este 23 de diciembre

Las compras navideñas de última hora provocan atascos en A Coruña
Redacción
Prince Royce y Romeo Santos

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en el puerto de A Coruña en 2026
Óscar Ulla
Campamentos deportivos en Carral

Carral facilita la conciliación de más de veinte familias durante las Navidades
Redacción