La planta de fundición de Cortizo Coirós producirá cien mil toneladas anuales de aluminio reciclado

Rueda visitó las instalaciones de Cortizo en Coirós PATRICIA G. FRAGA

La firma padronesa Cortizo inauguró ayer una nueva planta fabril en el municipio de Coirós, en concreto en el parque empresarial de Pedra Partida. Unas instalaciones que cuentan con una superficie de 29.000 metros cuadrados y dotadas de tecnología avanzada para producir hasta cien mil toneladas anuales de aluminio reciclado a partir de chatarra posconsumo.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana; el alcalde de Coirós, Francisco Quintela, y la directora general de la multinacional, Raquel Cortizo, entre otros representantes políticos y empresariales.

Precisamente, Cortizo abrió el turno de intervenciones indicando que la compañía, que dio sus primeros pasos a inicios de la década de los noventa, realizó una inversión económica de casi cuarenta millones de euros para dotar a la planta de la “tecnología más avanzada del sector”.

“Este centro de Coirós no responde a una moda, si no que es que un paso más en un proceso que llevamos realizando desde hace más de tres décadas. Cuando apenas se hablaba de economía circular, nosotros ya pusimos en marcha una fundición en Padrón, convirtiéndonos en la primera empresa en España que cerraba el círculo productivo del aluminio a completo, recuperando los sobrantes de la producción para convertirlos en materia prima”, explicó.

Compromiso

Cortizo también puso en valor el compromiso de la multinacional con Galicia, donde, aseguró, en los últimos cinco años invirtió 230 millones de euros para impulsar proyectos que les sitúan “a la vanguardia del sector, entre los que destacan el Campus Tecnológico y la ampliación de las fábricas de aluminio y PVC en Padrón, además de este nuevo centro de Coirós”..

Por su parte, el alcalde del municipio, Francisco Quintela, destacó que la instalación de una empresa como Cortizo ha sido posible porque a lo largo de los más de treinta años que lleva al frente del gobierno local se impuso la obligación de construir un parque empresarial como el de Pedra Partida, además de dotar de suministro de agua a todas y cada una de las viviendas de Coirós.

Fuentes de Cortizo señalan que el aluminio elaborado en esta planta, denominado ‘Infinity’ es un gran lingote de forma cilíndrica de siete metros de longitud, con diámetros que van desde los 153 milímetros a los 305, que se utiliza como materia prima para la extrusión de perfiles. Además, cuenta con una de las huellas de carbono más bajas del mercado y su producción permite reducir un 86% las emisiones de dióxido de carbono, a lo que hay que añadir un ahorro energético del 95%.

Las instalaciones inician su actividad con veinte empleos directos, con previsión de duplicar su personal cuando alcance su máximo de producción.

Fundación en 1972

Las mismas fuentes añaden que Cortizo, fundada en 1972, es la compañía líder en España y referente internacional en el diseño y fabricación de soluciones de aluminio y PVC para la arquitectura y la industria.

Y, con esta nueva planta de Coirós pasa a tener diez centros productivos, localizados en España, Francia, Eslovaquia y Polonia. Además, dispone de 31 centros logísticos distribuidos por toda Europa. 

Intervención de Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechó su intervención en el acto de inauguración de la planta de Cortizo para defender la política industrial que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico. “Está fábrica de Coirós deixa claro que en todas partes se poden instalar industrias se se dan as condicións”, dijo, al tiempo que insistió que todas sus decisiones vienen avaladas por informes técnicos.

Respecto a la multinacional agradeció la inversión de “preto de 40 millóns de euros e que ademais o faga aquí, no rural e a súa aposta por seguir medrando porque contribúe a engrandecer a marca Galicia Calidade, que ten que ser moitísimo máis que paisaxes e gastronomía, que tamén”.