El Ideal Gallego

Coirós

Fallece un motorista tras chocar contra un portal en Coirós

Redacción
15/12/2025 10:07
Coche de la Guardia Civil
Guardia Civil
ARCHIVO
Un motorista falleció la noche de este domingo tras colisionar contra un portal en el municipio de Coirós, informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. Fue un particular quien dio aviso del accidente, indicando desde el primer momento que se trataba de un suceso grave.

Los hechos tuvieron lugar en Coirós de Arriba y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron rápidamente al punto.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, estos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

Dos heridos en Cambre

Además, dos personas fueron trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) tras un accidente frontal entre dos turismos registrado pasadas las 20.15 horas en el kilómetro 4 de la AC-221, en Cecebre (Cambre).

A la zona acudieron el 061, los Bomberos de Arteixo y la Guardia Civil de Tráfico. En uno de los vehículos había dos personas incapaces de salir por sus propios medios, la que conducía y otra que ocupaba uno de los asientos traseros. Al llegar los Bomberos comprobaron que ya solo quedaba atrapada una de ellas y procedieron a liberarla.

Una mujer herida en Abegondo tras volcar antes del puente de la autopista

