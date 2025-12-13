Más de 250 perros y gatos esperan a ser adoptados en el refugio de Gatocan en Coirós

La conselleira de Medio Ambiente visita las instalaciones de Gatocan en Coirós Moncho Fuentes

La Xunta aboga por la sensibilización para seguir fomentando la adopción responsable de animales domésticos abandonados en Galicia al tiempo que pone en valor la labor que realizan tanto los ayuntamientos como las entidades protectoras a cargo de alguno de los centros que prestan este servicio en la comunidad con el fin de garantizar su cuidado y bienestar mientras están a su cargo.

Durante una visita a las instalaciones en Coirós de Gatocan —que en 2008 se convirtió en el primer centro autorizado en Galicia gestionado por una asociación—, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, insistió este sábado en la responsabilidad que supone hacerse cargo de un animal, especialmente en una época del año en la que, dijo, hace falta recordar más que nunca que no son “juguetes” ni un regalo que se pueda hacer a la ligera.

En todo caso, y para apoyar la aquellas personas que tomen la decisión responsable de hacerse cargo de un animal doméstico, la conselleira recordó que su departamento ofrece, por tercer año consecutivo, ayudas para cubrir los primeros costes tras la adopción, como pueden ser los de identificación o los gastos veterinarios de esterilización, desparasitación y vacunas.

Estos incentivos, que ya se pueden solicitar desde la semana pasada, tienen un límite de 150 euros en el caso de los perros y de 125 euros en el de los gatos.

Asimismo, la responsable autonómica puso en valor el papel de referencia que ocupa en Galicia la asociación protectora Gatocan, una entidad que empezó a trabajar hace casi dos décadas y que siempre aplicó unos criterios de adopción rigurosos a la hora de buscar un hogar idóneo para los cientos de animales de compañía que pasaron por sus instalaciones en los últimos años.

De hecho, solo en 2024 logró dar en adopción con éxito a 158 perros y gatos, una cifra importante toda vez que en estos momentos las instalaciones de Coirós atienden un total de 252 animales, aunque esta cifra es bastante variable debido a las constantes altas y bajas.

Tras elogiar el trabajo de todas las asociaciones que, al igual que Gatocan, velan en Galicia por el cuidado, mantenimiento y bienestar de los animales abandonados, la conselleira recordó que la semana pasada su departamento convocó dos órdenes de ayudas dirigidas a apoyar en su labor a los ayuntamientos que acojan animales o gestionen colonias felinas nos sus territorios y también a las entidades legalmente constituidas e inscritas en el Registro gallego de asociaciones para la protección y defensa de los animales de compañía.

Entre los gastos subvencionables en ambos casos se incluyen los relacionados con la esterilización quirúrgica, la identificación mediante microchip, el pasaporte sanitario y la inscripción de los ejemplares a su cargo en el Registro gallego de identificación de animales de compañía (Regiac), así como también los costes derivados de su alimentación, vacunación preventiva y desparasitación, entre otras medidas profilácticas.

Además, en el caso de las protectoras, y a mayores de los ya mencionados, también se podrán solicitar ayudas para comprar material y medios con el fin de garantizar la gestión y el manejo de los animales a su cargo así como para realizar campañas de concienciación, promoción de la tenencia responsable y fomento de las adopciones, aunque no gestionen ni sean titulares de una instalación dedicada la este fin.

El presupuesto destinado en 2026 a ambas líneas de ayudas asciende a un total de 1,33 millones de euros y las entidades locales y asociaciones interesadas tendrán hasta el 11 de septiembre del año que viene para poder acogerse a ellas.

Estas diferentes líneas de ayudas se añaden otros proyectos del Gobierno autonómico en este campo, como la previsión de construir el primer centro de acogida de animales de compañía abandonados de titularidad autonómica en Curtis, con una inversión prevista de 2 millones de euros, o la suscripción de convenios para dotar de parques caninos a las siete ciudades gallegas, un compromiso que en el caso de Ferrol ya se concretó, con el inicio de las obras el pasado mes de noviembre.