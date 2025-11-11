Coirós se conecta al 'agua inteligente' de la mano de Espina & Delfín y de la Unión Europea

Contador inteligente implantado por Espina & Delfín Cedida

Espina & Delfín continúa avanzando en la digitalización del ciclo urbano del agua, adjudicado en la primera convocatoria del Perte (Proxectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una iniciativa subvencionada por la Unión Europea a través de los NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las actuaciones, con una aportación de 7 millones de euros y una inversión total superior a los 10, están realizadas en más del 80%, consolidando a la compañía como referente en innovación y eficiencia hídrica de toda España.

Coirós está entre los municipios de Galicia más avanzados dentro de esta iniciativa, que está transformando el ciclo integral del agua mediante la implantación de tecnologías inteligentes y sostenibles, y en su territorio, la instalación de telecontadores inteligentes supera el 99%, lo que permitirá una lectura remota del consumo en tiempo real, mejorando la eficiencia del servicio y reduciendo pérdidas, explican desde Espina & Delfín.

Los analizadores de calidad en los puntos de captación y tratamiento presentan un grado de avance del 90%, lo que garantiza un control más exhaustivo del recurso y una mayor fiabilidad en la gestión.

Las plataformas digitales de gestión y visualización se encuentran en un grado de avance importante, con un 99% de implantación en la plataforma de gestión de abonados y un 80% en la de visualización, facilitando una administración más ágil y transparente.

En pocas semanas, los abonados con telelectura y los ayuntamientos podrán ver su consumo horario, mensual y anual en la plataforma desarrollada dentro de la misma iniciativa y, al mismo tiempo, la inteligencia artificial y los sistemas de ciberseguridad ya están integrados en un 70% y un 85 % respectivamente, reforzando la protección de la información y permitiendo la toma de decisiones más eficientes.

El proyecto avanza también en materia de sostenibilidad energética, con un 80% de los kW previstos instalados y en funcionamiento, reduciendo el impacto ambiental y los costes operativos.

La digitalización del ciclo del agua integra un total de veinte actuaciones tecnológicas que incluyen la telelectura de contadores, sectorización de redes, modelización de sistemas hidráulicos, gemelos digitales y plataformas de transparencia, que permitirán compartir información en tiempo real con las administraciones y los usuarios.

Estas soluciones se orientan a garantizar una gestión del agua más eficiente, segura y sostenible, alineada con los objetivos de transformación digital y transición ecológica impulsados por la Unión Europea.

Espina & Delfín, única empresa gallega que obtuvo financiación en solitario en la primera convocatoria de este Perte, lidera la digitalización del ciclo integral del agua en nueve ayuntamientos: Cartelle, Cerceda, Leiro, Negreira, Palas de Rei, Sarria, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa y Coirós. Entre todos suman más de 30.000 habitantes.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y forma parte de los 200 millones de euros concedidos a nivel nacional para impulsar la transformación digital del sector.