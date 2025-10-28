El BNG de Coirós urge medidas para reducir las fugas de agua en la red municipal
El BNG reclama "melloras na rede de abastecemento de auga e unha revisión dos custes debidos a fugas fortuítas e singulares" en Coirós.
La portavoz nacionalista, Pura Ferreño, explica que “o dereito á auga implica tamén deberes, polo que as usuarias teñen que coidar as súas tubaxes do mesmo xeito que o concello debe mellorar a redes pública. Falamos, en definitiva, dunha responsabilidade compartida”.
Desde el BNG detallan que, si bien la normativa hace referencia a averías ocasionadas fuera del ámbito de las competencias de la empresa concesionaria, "na maioría dos casos estas fugas non son intencionadas ni por neglixencia manifesta da persoa abonada".
Por este motivo, los nacionalistas proponen trabajar en la prevención a través de una campaña de concienciación para promover la revisión y el mantenimiento de las instalaciones interiores por parte de los abonados a fin de evitar que se den este tipo de fugas.
Para Ferreño, “estes problemas aparecen maiormente cando non se atopa ninguén nos domicilios impedindo unha actuación rápida que evitaría a perda masiva de auga. Por isto, e aínda tendo en conta que o obxectivo non é que o concello asuma os custes das fugas nas instalacións privadas, si que consideramos necesario introducir un criterio de tarifas máis xusto para casos fortuítos”.
En este sentido, la edil nacionalista insiste en que “esta redución aplicaríase unha soa vez por incidencia e previa acreditación da reparación, quedando excluídas destas revisións de custes as avarías sucesivas debidas a un mal mantemento das instalacións por parte das abonadas”, apunta Ferreño.
En cuanto a las conducciones, para el BNG “informes da empresa concesionaria e do concello recoñecen perdas próximas ao 40%" en la red pública lo que, en su opinión, "confirma que, aínda que se teñen anunciado medidas para reducilas, non se ten constancia até agora de que estes traballos se estean acometendo" y “esta cuestión é un moi mal exemplo sobre como xestionar un ben público tan valioso como a auga”, insiste Pura Ferreño.
Asimismo, el BNG de Coirós urge a que la empresa concesionaria, en colaboración con la institución municipal y Augas de Galicia, acometa un plan integral para la realización de auditorías en las redes de suministro y también de saneamiento para detectar las fugas y ponerles remedio de inmediato.