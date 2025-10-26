La Xunta completa y entrega a Coirós las obras de saneamiento de Anta

La conselleira Ángeles Vázquez en un acto en Palexco Carlota Blanco

La Xunta, a través del organismo hidráulico Augas de Galicia, acaba de entregar al Ayuntamiento de Coirós la obra de saneamiento del núcleo de Anta una vez completados los trabajos previstos con el objetivo de dotar por primera vez de este servicio al vecindario de la zona.

Con una inversión total de casi 280.000 euros, las obras se ejecutaron en el marco de un convenio de colaboración firmado entre la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Gobierno municipal, con financiación europea a través del programa operativo FEDER.

Toda vez que la población de Anta empleaba fosas sépticas individuales como único sistema de saneamiento, el proyecto constructivo definió las actuaciones necesarias para la instalación de una red de colectores para aguas fecales y la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR).

En concreto, los trabajos permitieron instalar 26 pozos de registro de hormigón prefabricado de 12 centímetros de espesor y una nueva EDAR prefabricada de hormigón, compuesta por arqueta de duele, decantador-digestor primario, arqueta de descarga/reparto, lecho bacteriano, arqueta de inspección y pozo filtrante.

Las obras fueron recibidas y entregadas hace unos días al Ayuntamiento de Coirós, que a partir de ahora asume la explotación, mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras, que darán servicio la una población de unos 50 habitantes equivalentes (sumando la población real y la estacional así como las necesidades de la industria y del comercio de la zona).